Волонтер зі США привіз волинським дітлахам уламки ракет

Джейсон Труделл. Він – колишній офіцер сил спеціальних операцій армії США. Нині – на пенсії. В Україні він не воює, а приїхав із гуманітарною місією: підтримати українців морально та матеріально.







Чоловік об’їхав багато звільнених населених пунктів Донеччини, серед яких Бахмут і Соледар, побував на Харківщині, у звільненому Ізюмі та в Миколаєві. Скрізь спілкувався із сім’ями, які втратили житло.



«Росія почала чинити зло не зараз. Вона його чинила завжди, в різних країнах світу, – вважає військовий пенсіонер із США Джейсон Труделл. – Я вивчав скільки біди Росія принесла саме цим землям, читав про Голодомор. Я хотів допомогти ще в 2014 році, але тоді мене не пустили з армії США. Тепер я на пенсії і можу допомагати.



Вперше про російський тероризм я дізнався від своєї матері, яка на південному узбережжі США змушена була переховуватися в часи, коли Росія вперше завезла ядерні ракети на Кубу (жовтень 1962 року, – авт.)



Я також знаю про війну в Афганістані, де брали участь радянські війська, про бомбардування Сирії, про те, як там російські війська тренували терористів Аль-Каїди. Вони завжди були терористами. І настав час зупинити їх назавжди.



Я тут, щоб підтримати Україну в боротьбі за свободу, тому що я вірю в свободу у всьому світі. Незабаром я планую повернутись в США, щоб назбирати грошей на підтримку і знову повернутися в Україну і підтримувати цих прекрасних людей, які тут є».



Джейсон Труделл завітав і на Волинь. Сюди привіз уламки російських ракет з Харківщини. Він дізнався, що в Рожищі діти роблять з них брелоки-сувеніри, які продають, щоб зібрати гроші на допомогу для ЗСУ.



«Діти зроблять з них щось гарне, продадуть і це підтримає бійців на передовій, щоб вони повертали ракети назад до Росії «з любов’ю», – переконаний американець.



Джейсон Труделл також показав зошит, який знайшов на уламках школи на Харківщині.



По завершенню візиту чоловік пожертвував гроші волонтерам та пообіцяв задонатити ще після повернення зі США. Натоміть взяв декілька брелоків для американських дітей на згадку.



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