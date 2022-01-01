Росіяни мінують квартири і каналізації в Херсоні, – Подоляк
Сьогодні, 14:10
Окупанти мінують у Херсоні все, що можуть, уключно з квартирами мирних мешканців.
Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у твіттері.
"Рф хоче зробити Херсон «містом смерті». Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має «русский мир»: прийшли, пограбували, відсвяткували, убили «свідків», залишили руїни, пішли", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Херсонському напрямку сили оборони зруйнували логістичні шляхи та системи забезпечення противника, порушили його системи управління війська, тож не залишили ворогу варіантів, окрім втечі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у твіттері.
"Рф хоче зробити Херсон «містом смерті». Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має «русский мир»: прийшли, пограбували, відсвяткували, убили «свідків», залишили руїни, пішли", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Херсонському напрямку сили оборони зруйнували логістичні шляхи та системи забезпечення противника, порушили його системи управління війська, тож не залишили ворогу варіантів, окрім втечі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни мінують квартири і каналізації в Херсоні, – Подоляк
Сьогодні, 14:10
Лучанин очолив «Укрнафту» та «Укртатнафту»
Сьогодні, 13:37
Медіа