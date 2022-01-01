Росіяни мінують квартири і каналізації в Херсоні, – Подоляк





Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк



"Рф хоче зробити Херсон «містом смерті». Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має «русский мир»: прийшли, пограбували, відсвяткували, убили «свідків», залишили руїни, пішли", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти мінують у Херсоні все, що можуть, уключно з квартирами мирних мешканців.Про це радник голови Офісу президента повідомив у твіттері."Рф хоче зробити Херсон «містом смерті». Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має «русский мир»: прийшли, пограбували, відсвяткували, убили «свідків», залишили руїни, пішли", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що на Херсонському напрямку сили оборони зруйнували логістичні шляхи та системи забезпечення противника , порушили його системи управління війська, тож не залишили ворогу варіантів, окрім втечі.

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