Представився лікарем: на Волині шахрай обдурив двох пенсіонерок на 80 тисяч гривень
Сьогодні, 13:58
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 41-річному жителю Одеської області повідомлено про підозру у шахрайстві та незакінченому замаху на шахрайство, вчиненому повторно.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Увечері 4 листопада 2022 року неодноразово судимий чоловік, назвавшись лікарем, повідомив 85-річній ковельчанці прикру новину – її донька втрапила у ДТП та потребує терміново дороговартісної операції. Жінка віддала ошуканцю усю наявну в хаті готівку – 10 тисяч гривень та 400 доларів США.
Наступного дня зловмисник, діючи в такий самий спосіб, мало не заволодів 55 тисячами гривень 75-річної жительки Ковеля, проте донька та зять потерпілої, які вчасно повернулися додому, тому завадили.
Правоохоронці невдовзі затримали ошуканця, котрий, утікаючи, застосував до свідків газ дратівливої дії.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні цих злочинів. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Прокурори укотре звертаються до громадян із проханням повідомляти правоохоронні органи про візити та телефонні дзвінки псевдолікарів чи «правоохоронців», які розповідають, що ваш близький родич втрапив у лікарню чи поліцію і, аби залагодити справу, необхідно переказати якусь суму на вказаний шахраями картковий рахунок або віддати гроші визначеній особі.
У жодному разі не надсилайте і не передавайте кошти шахраям у таких випадках та обов’язково звертайтеся із заявами про факти таких дій у правоохоронні органи.
Попередьте своїх родичів похилого віку про можливі шахрайські дії зловмисників, бо лише ваша пильність та здоровий глузд убереже вас від того, щоб не стати жертвою шахрайства.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Увечері 4 листопада 2022 року неодноразово судимий чоловік, назвавшись лікарем, повідомив 85-річній ковельчанці прикру новину – її донька втрапила у ДТП та потребує терміново дороговартісної операції. Жінка віддала ошуканцю усю наявну в хаті готівку – 10 тисяч гривень та 400 доларів США.
Наступного дня зловмисник, діючи в такий самий спосіб, мало не заволодів 55 тисячами гривень 75-річної жительки Ковеля, проте донька та зять потерпілої, які вчасно повернулися додому, тому завадили.
Правоохоронці невдовзі затримали ошуканця, котрий, утікаючи, застосував до свідків газ дратівливої дії.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні цих злочинів. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Прокурори укотре звертаються до громадян із проханням повідомляти правоохоронні органи про візити та телефонні дзвінки псевдолікарів чи «правоохоронців», які розповідають, що ваш близький родич втрапив у лікарню чи поліцію і, аби залагодити справу, необхідно переказати якусь суму на вказаний шахраями картковий рахунок або віддати гроші визначеній особі.
У жодному разі не надсилайте і не передавайте кошти шахраям у таких випадках та обов’язково звертайтеся із заявами про факти таких дій у правоохоронні органи.
Попередьте своїх родичів похилого віку про можливі шахрайські дії зловмисників, бо лише ваша пильність та здоровий глузд убереже вас від того, щоб не стати жертвою шахрайства.
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