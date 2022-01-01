Лучанин очолив «Укрнафту» та «Укртатнафту»
Сьогодні, 13:37
Керівником ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" став Сергій Корецький, колишній директор заправок WOG з Луцька.
Про це пише Укрінформ з посиланням на дані сервісу моніторингу публічних реєстрів "Опендатабот".
Згідно із даними сервісу моніторингу, 10 листопада у ПАТ "Укрнафта" Корецький змінив Олега Геза на посаді директора компанії.
Крім того, Корецький вказаний керівником ПАТ "Укртатнафта" із 9 листопада.
Корецький із 2013 року до жовтня 2018 року був гендиректором компанії WOG, яка володіє мережею автозаправних станцій. Після звільнення з компанії займався власним бізнесом.
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Про це пише Укрінформ з посиланням на дані сервісу моніторингу публічних реєстрів "Опендатабот".
Згідно із даними сервісу моніторингу, 10 листопада у ПАТ "Укрнафта" Корецький змінив Олега Геза на посаді директора компанії.
Крім того, Корецький вказаний керівником ПАТ "Укртатнафта" із 9 листопада.
Корецький із 2013 року до жовтня 2018 року був гендиректором компанії WOG, яка володіє мережею автозаправних станцій. Після звільнення з компанії займався власним бізнесом.
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