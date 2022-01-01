РФ і Білорусь можуть використати «союзні війська» у Волинській та Поліській зонах, – Генштаб





Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, пише



"Відповідними силовими відомствами та органами місцевого самоврядування республіки Білорусь проводяться заходи із підготовки та приймання російського військового контингенту з-поміж мобілізованих на території російської федерації осіб", — зазначив він.



За словами Громова, на даний час триває уточнення місць для розміщення особового складу.



За інформацією Генштабу, військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади збройних сил Республіки Білорусь у якості "братської" допомоги закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил Російської Федерації до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування.



У складі прикордонних військ Білорусі створюються підрозділи операторів ударних безпілотників.



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