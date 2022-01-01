У Генштабі назвали план українських військових у разі наступу росіян із Білорусі





Про це



"Активна оборона. Так будуть діяти наші воїни на випадок, якщо ворог надумає повторити наступ з території Республіки Білорусь.

З моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів", - йдеться в повідомленні.



У Генштабі зазначають, що кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними.



Для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів. Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Ракетних військ і артилерії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якщо російські війська надумають повторити наступ із території Білорусі, на них чекатиме активна оборона з боку українських військових.Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України."Активна оборона. Так будуть діяти наші воїни на випадок, якщо ворог надумає повторити наступ з території Республіки Білорусь.З моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів", - йдеться в повідомленні.У Генштабі зазначають, що кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними.Для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів. Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Ракетних військ і артилерії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію