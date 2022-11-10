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В Україні загинули і отримали поранення понад 100 тисяч російських солдатів, – генерал Міллі

В Україні загинули і отримали поранення понад 100 тисяч російських солдатів, – генерал Міллі
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що понад 100 000 російських солдатів було вбито або поранено під час війни в Україні. При цьому Міллі заявив, що те ж саме на українській стороні.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на CNN.

"Ви бачите понад 100 000 убитих і поранених російських солдатів. Те ж саме, ймовірно, і на українській стороні", - йдеться в повідомленні.

Міллі, виступаючи на заході в Економічному клубі Нью-Йорка, назвав вторгнення Росії в Україну "величезною стратегічною помилкою", за яку країна буде розплачуватися "роками, роками і роками".

За його словами, війна, що почалася наприкінці лютого, призвела до величезної кількості людських страждань, включно з 15-30 мільйонами біженців і приблизно 40 000 невинно вбитих українських громадян.

При цьому не зрозуміло, чи Міллі говорить про мирні чи тільки військові втрати. Reuters зазначає, що оцінки генерала щодо смерті цивільних не можуть бути незалежно підтверджені, адже в окупованому Маріуполі, за оцінками української влади, могли загинути близько 80 тисяч осіб.

Міллі також сказав, що США спостерігають перші ознаки того, що Росія справді виводить війська з Херсона, як вона і заявляла.

Але він сказав, що виведення 20 000-30 000 військовослужбовців із західного берега Дніпра може зайняти кілька днів або навіть тижнів.

"Я вважаю, що вони роблять це для того, щоб зберегти свої сили, відновити оборонні лінії на південь від річки, але це ще належить побачити. На даний момент перші ознаки того, що вони роблять те, про що говорять, і ми бачимо ці перші ознаки", - сказав Міллі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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