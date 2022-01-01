За минулу добу Росія втратила ще понад 700 військових в Україні





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.11 орієнтовно склали:



особового складу - близько 78 690 (+740) осіб ліквідовано,

танків - 2804 (+3) од.

бойових броньованих машин - 5682 (+16) од.,

артилерійських систем - 1805 (+3) од.,

РСЗВ - 393 (+0) од.

засоби ППО - 205 (+0) од.,

літаків - 278 (+0) од.,

вертольотів - 260 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),

крилаті ракети - 399 (+0),

кораблі/катери - 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4242 (+15) од.,

спеціальна техніка - 159 (+0).



За добу найбільші втрати ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові минулої доби ліквідували ще 740 окупантів.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.11 орієнтовно склали:особового складу - близько 78 690 (+740) осіб ліквідовано,танків - 2804 (+3) од.бойових броньованих машин - 5682 (+16) од.,артилерійських систем - 1805 (+3) од.,РСЗВ - 393 (+0) од.засоби ППО - 205 (+0) од.,літаків - 278 (+0) од.,вертольотів - 260 (+0) од.,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),крилаті ракети - 399 (+0),кораблі/катери - 16 (+0) од.,автомобільної техніки та автоцистерн - 4242 (+15) од.,спеціальна техніка - 159 (+0).За добу найбільші втрати ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

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