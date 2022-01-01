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За минулу добу Росія втратила ще понад 700 військових в Україні

За минулу добу Росія втратила ще понад 700 військових в Україні
Українські військові минулої доби ліквідували ще 740 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.11 орієнтовно склали:

особового складу - близько 78 690 (+740) осіб ліквідовано,
танків - 2804 (+3) од.
бойових броньованих машин - 5682 (+16) од.,
артилерійських систем - 1805 (+3) од.,
РСЗВ - 393 (+0) од.
засоби ППО - 205 (+0) од.,
літаків - 278 (+0) од.,
вертольотів - 260 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),
крилаті ракети - 399 (+0),
кораблі/катери - 16 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4242 (+15) од.,
спеціальна техніка - 159 (+0).

За добу найбільші втрати ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

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Теги: Росія, Україна, війна
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