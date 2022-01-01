Додаткова мобілізація залежить від ситуації на фронті, – Маляр





Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає



"У нас були із цього приводу заяви Генерального штабу про те, що станом на сьогодні вистачає тих людей, які мобілізовані", - сказала вона і пояснила, що все залежить від ситуації на фронті, тож можливі різні варіанти.



"Ми всі маємо усвідомлювати, що у країні йде війна. Ми можемо припускати різні сценарії розвитку подій, і ми з вами у принципі маємо бути готовими до розвитку різних сценаріїв", – зазначила Маляр.



Як повідомлялось, 8 листопада президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Як заявив депутат ВР від фракції партії "Голос" Ярослав Железняк, ймовірно, дія воєнного стану буде продовжена до 19 лютого наступного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Збройних Силах України наразі вистачає людей, однак у разі зміни ситуації на лінії фронту, може бути проведена додаткова мобілізація.Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила заступниця міністра оборони, передає Укрінформ "У нас були із цього приводу заяви Генерального штабу про те, що станом на сьогодні вистачає тих людей, які мобілізовані", - сказала вона і пояснила, що все залежить від ситуації на фронті, тож можливі різні варіанти."Ми всі маємо усвідомлювати, що у країні йде війна. Ми можемо припускати різні сценарії розвитку подій, і ми з вами у принципі маємо бути готовими до розвитку різних сценаріїв", – зазначила Маляр.Як повідомлялось, 8 листопада президентвніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Як заявив депутат ВР від фракції партії "Голос", ймовірно, дія воєнного стану буде продовжена до 19 лютого наступного року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію