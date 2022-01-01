Росія накопичує ракети, аби завдати масованого удару, – Повітряні сили





Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону, інформує



"Ворог не полишає спроб атакувати на Донецькому напрямку. Тут дуже жорсткі бої. Залучено чимало авіаційних підрозділів з боку противника. Працює і наша авіація. Винищувачі теж продовжують наші робити свою справу", – повідомив він.



За словами речника Повітряних сил, росіяни побачили що результатів від поодиноких ударів ракетами чи безпілотниками зниження ракетних ударів та ударів безпілотниками не так багато. Тому, скоріш за все, російські військові намагаються наростити запаси.



"А от, власне, коли масовані обстріли, яких було у нас у жовтні чотири – ворог кілька місяців накопичував свої засоби", – зазначив він.



Зараз російські заводи, для поповнення втрат крилатих ракет, працюють у три зміни.



"Ймовірно, вони накопичують якийсь певний запас для того, щоб бити залпом. Це не виключається, тому що не полишив ворог своїх намірів рушити нашу критичну інфраструктуру", – наголосив він.

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