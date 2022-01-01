На Волині автомобіль збив велосипедиста: його госпіталізували до лікарні





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Попередньо, постраждалий раптово виїхав на смугу руху автомобіля.



Внаслідок ДТП волинянин отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у Володимирське ТМО.



Транспортні засоби поліцейські вилучили.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 9 листопада, на автодорозі у селі Верба Володимирського району 34-річний житель Львівської області, керуючи автомобілем Renault, збив велосипедиста, 47-річного місцевого жителя.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Попередньо, постраждалий раптово виїхав на смугу руху автомобіля.Внаслідок ДТП волинянин отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у Володимирське ТМО.Транспортні засоби поліцейські вилучили.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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