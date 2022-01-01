На Волині автомобіль збив велосипедиста: його госпіталізували до лікарні

На Волині автомобіль збив велосипедиста: його госпіталізували до лікарні
Учора, 9 листопада, на автодорозі у селі Верба Володимирського району 34-річний житель Львівської області, керуючи автомобілем Renault, збив велосипедиста, 47-річного місцевого жителя.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Попередньо, постраждалий раптово виїхав на смугу руху автомобіля.

Внаслідок ДТП волинянин отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у Володимирське ТМО.

Транспортні засоби поліцейські вилучили.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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Теги: Волинь, ДТП, автомобіль, велосипедист
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