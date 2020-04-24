Волинські медики поїхали допомагати жителям Херсонщини. ФОТО

Волинські медики поїхали допомагати жителям Херсонщини. ФОТО
Бригада Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф виїхала у Херсонську область, для надання медичної допомоги жителям на деокупованих територіях.

Таке доручення дав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, йдеться на фейсбук-сторінці бригади.

Медики допомагатимуть жителям Кучубеївської, Високопільської та Нововоронцовської територіальних громад.

На сьогодні, це уже третя бригада з Волині, яка буде працювати на деокупованих територіях.
Волинські медики поїхали допомагати жителям Херсонщини. ФОТО
Волинські медики поїхали допомагати жителям Херсонщини. ФОТО

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Теги: Херсонщина, медики, допомога
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