Волинські медики поїхали допомагати жителям Херсонщини. ФОТО





Таке доручення дав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, йдеться на фейсбук-сторінці



Медики допомагатимуть жителям Кучубеївської, Високопільської та Нововоронцовської територіальних громад.



На сьогодні, це уже третя бригада з Волині, яка буде працювати на деокупованих територіях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бригада Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф виїхала у Херсонську область, для надання медичної допомоги жителям на деокупованих територіях.Таке доручення дав Міністр охорони здоров’я України, йдеться на фейсбук-сторінці бригади Медики допомагатимуть жителям Кучубеївської, Високопільської та Нововоронцовської територіальних громад.На сьогодні, це уже третя бригада з Волині, яка буде працювати на деокупованих територіях.

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