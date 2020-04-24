Волинські медики поїхали допомагати жителям Херсонщини. ФОТО
Сьогодні, 11:33
Бригада Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф виїхала у Херсонську область, для надання медичної допомоги жителям на деокупованих територіях.
Таке доручення дав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, йдеться на фейсбук-сторінці бригади.
Медики допомагатимуть жителям Кучубеївської, Високопільської та Нововоронцовської територіальних громад.
На сьогодні, це уже третя бригада з Волині, яка буде працювати на деокупованих територіях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Таке доручення дав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, йдеться на фейсбук-сторінці бригади.
Медики допомагатимуть жителям Кучубеївської, Високопільської та Нововоронцовської територіальних громад.
На сьогодні, це уже третя бригада з Волині, яка буде працювати на деокупованих територіях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Уряд продовжив дію відстрочок від мобілізації ще на місяць
Сьогодні, 11:57
Волинські медики поїхали допомагати жителям Херсонщини. ФОТО
Сьогодні, 11:33
ЗСУ звільнили Снігурівку на Херсонському напрямку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:18
Медіа