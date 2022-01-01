Уряд продовжив дію відстрочок від мобілізації ще на місяць





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«Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки..., які не закінчилися на день набрання чинності цією постановою, продовжуються автоматично на один місяць», – йдеться в документі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабмін продовжив на один місяць строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Пролонгація відбудеться автоматично.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 4 листопада 2022 р. № 1259.«Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки..., які не закінчилися на день набрання чинності цією постановою, продовжуються автоматично на один місяць», – йдеться в документі.

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