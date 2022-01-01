У селах неподалік Луцька чули вибухи: що офіційно відомо

У селах неподалік Луцька чули вибухи: що офіційно відомо
Жителі сіл Кульчин, Жидичин та деяких інших населених пунктів Луцького району повідомляють про те, що чули вибухи сьогодні, 10 листопада.

Більше того, звуки чули і на деяких вулицях Луцька.

У Волинській обласній військовій адміністрації на прохання журналістів прокоментували ситуацію.

Повідомили, що відбуваються військові навчання. Вони триватимуть протягом дня 10 листопада.

Окрім того, за інформацією пресслужби волинських рятувальників, у селі Немир Рожищенської громади станом на 12 годину 10 листопада працюють піротехніки ГУ ДСНС області.

Волинян закликають не панікувати, в області усе спокійно.

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Теги: вибухи, військові навчання
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Коментарі 1
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Чому не попереджають завчасно, як у інших людей? Виходиш на вулицю в Луцьку, чуєш це все- не знаєш що думати.
Коли цей бардак закінчиться.
Влада зобов'язана попереджати людей!
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