У селах неподалік Луцька чули вибухи: що офіційно відомо





Більше того, звуки чули і на деяких вулицях Луцька.



У Волинській обласній військовій адміністрації на прохання журналістів прокоментували ситуацію.



Повідомили, що відбуваються військові навчання. Вони триватимуть протягом дня 10 листопада.



Окрім того, за інформацією пресслужби волинських рятувальників, у селі Немир Рожищенської громади станом на 12 годину 10 листопада працюють піротехніки ГУ ДСНС області.



Волинян закликають не панікувати, в області усе спокійно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі сіл Кульчин, Жидичин та деяких інших населених пунктів Луцького району повідомляють про те, що чули вибухи сьогодні, 10 листопада.Більше того, звуки чули і на деяких вулицях Луцька.У Волинській обласній військовій адміністрації на прохання журналістів прокоментували ситуацію.Повідомили, що відбуваються військові навчання. Вони триватимуть протягом дня 10 листопада.Окрім того, за інформацією пресслужби волинських рятувальників, у селі Немир Рожищенської громади станом на 12 годину 10 листопада працюють піротехніки ГУ ДСНС області.Волинян закликають не панікувати, в області усе спокійно.

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