У селах неподалік Луцька чули вибухи: що офіційно відомо
Сьогодні, 12:05
Жителі сіл Кульчин, Жидичин та деяких інших населених пунктів Луцького району повідомляють про те, що чули вибухи сьогодні, 10 листопада.
Більше того, звуки чули і на деяких вулицях Луцька.
У Волинській обласній військовій адміністрації на прохання журналістів прокоментували ситуацію.
Повідомили, що відбуваються військові навчання. Вони триватимуть протягом дня 10 листопада.
Окрім того, за інформацією пресслужби волинських рятувальників, у селі Немир Рожищенської громади станом на 12 годину 10 листопада працюють піротехніки ГУ ДСНС області.
Волинян закликають не панікувати, в області усе спокійно.
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Більше того, звуки чули і на деяких вулицях Луцька.
У Волинській обласній військовій адміністрації на прохання журналістів прокоментували ситуацію.
Повідомили, що відбуваються військові навчання. Вони триватимуть протягом дня 10 листопада.
Окрім того, за інформацією пресслужби волинських рятувальників, у селі Немир Рожищенської громади станом на 12 годину 10 листопада працюють піротехніки ГУ ДСНС області.
Волинян закликають не панікувати, в області усе спокійно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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