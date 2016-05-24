Волинська прикордонниця присвятила свою перемогу на чемпіонаті світу з кікбоксингу загиблому брату. ФОТО

Софія Подвальна у складі збірної України, виступивши у ваговій категорії «55 кг», виборола першість та



Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



«Цей чемпіонат був надзвичайно важливий для мене у порівнянні з іншими змаганнями, а підготовка - одна із найскладніших», - зізнається спортсменка.



Етап підготовки тривав упродовж трьох місяців. На тренуваннях відшліфовувались техніка, робота над тактичною та фізичною підготовкою. Досить часто доводилося займатися без світла у спортивному залі та під звуки сирен, які лунали при повітряній тривозі. Попри травму плеча, Софія наполегливо тренувалася, аби гідно представити Україну.



«Хотілося не лише вибороти призове місце, а й зробити так, щоб у такий складний для нашої країни час державний гімн України звучав на міжнародній арені, а український прапор був піднятий на найвищому п'єдесталі»,- зазначила прикордонниця.



Свою перемогу чемпіонка присвятила брату Владиславу Неділько, який у перші дні повномасштабного вторгнення





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовиця Волинського прикордонного загону виборола «золото» на чемпіонату світу з кікбоксингу ISKA. Міжнародні змагання нещодавно відбулися у Туреччині.у складі збірної України, виступивши у ваговій категорії «55 кг», виборола першість та стала чемпіонкою світу. Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.«Цей чемпіонат був надзвичайно важливий для мене у порівнянні з іншими змаганнями, а підготовка - одна із найскладніших», - зізнається спортсменка.Етап підготовки тривав упродовж трьох місяців. На тренуваннях відшліфовувались техніка, робота над тактичною та фізичною підготовкою. Досить часто доводилося займатися без світла у спортивному залі та під звуки сирен, які лунали при повітряній тривозі. Попри травму плеча, Софія наполегливо тренувалася, аби гідно представити Україну.«Хотілося не лише вибороти призове місце, а й зробити так, щоб у такий складний для нашої країни час державний гімн України звучав на міжнародній арені, а український прапор був піднятий на найвищому п'єдесталі»,- зазначила прикордонниця.Свою перемогу чемпіонка присвятила братуякий у перші дні повномасштабного вторгнення загинув у бою під Лисичанськом . «Він завжди вірив у мене та пишався моїми успіхами у спорті»,- каже Софія.

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