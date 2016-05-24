Волинська прикордонниця присвятила свою перемогу на чемпіонаті світу з кікбоксингу загиблому брату. ФОТО
Сьогодні, 12:39
Військовослужбовиця Волинського прикордонного загону виборола «золото» на чемпіонату світу з кікбоксингу ISKA. Міжнародні змагання нещодавно відбулися у Туреччині. Софія Подвальна у складі збірної України, виступивши у ваговій категорії «55 кг», виборола першість та стала чемпіонкою світу.
Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
«Цей чемпіонат був надзвичайно важливий для мене у порівнянні з іншими змаганнями, а підготовка - одна із найскладніших», - зізнається спортсменка.
Етап підготовки тривав упродовж трьох місяців. На тренуваннях відшліфовувались техніка, робота над тактичною та фізичною підготовкою. Досить часто доводилося займатися без світла у спортивному залі та під звуки сирен, які лунали при повітряній тривозі. Попри травму плеча, Софія наполегливо тренувалася, аби гідно представити Україну.
«Хотілося не лише вибороти призове місце, а й зробити так, щоб у такий складний для нашої країни час державний гімн України звучав на міжнародній арені, а український прапор був піднятий на найвищому п'єдесталі»,- зазначила прикордонниця.
Свою перемогу чемпіонка присвятила брату Владиславу Неділько, який у перші дні повномасштабного вторгнення загинув у бою під Лисичанськом. «Він завжди вірив у мене та пишався моїми успіхами у спорті»,- каже Софія.
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Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
«Цей чемпіонат був надзвичайно важливий для мене у порівнянні з іншими змаганнями, а підготовка - одна із найскладніших», - зізнається спортсменка.
Етап підготовки тривав упродовж трьох місяців. На тренуваннях відшліфовувались техніка, робота над тактичною та фізичною підготовкою. Досить часто доводилося займатися без світла у спортивному залі та під звуки сирен, які лунали при повітряній тривозі. Попри травму плеча, Софія наполегливо тренувалася, аби гідно представити Україну.
«Хотілося не лише вибороти призове місце, а й зробити так, щоб у такий складний для нашої країни час державний гімн України звучав на міжнародній арені, а український прапор був піднятий на найвищому п'єдесталі»,- зазначила прикордонниця.
Свою перемогу чемпіонка присвятила брату Владиславу Неділько, який у перші дні повномасштабного вторгнення загинув у бою під Лисичанськом. «Він завжди вірив у мене та пишався моїми успіхами у спорті»,- каже Софія.
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