Лучани привезли з чемпіонату світу з кікбоксингу золоті медалі. ФОТО

Лучани привезли з чемпіонату світу з кікбоксингу золоті медалі. ФОТО
Троє луцьких спортсменів на чемпіонату світу з кікбоксингу ISKA, що відбувся у Туреччині, здобули дві золотих та одну срібну медаль.

Про це розповів Суспільному тренер Андрій Подвальний.

Спортсменка Софія Подвальна, яка виступала у ваговій категорії 55 кілограмів виборола золото й стала чемпіонкою світу.
Лучани привезли з чемпіонату світу з кікбоксингу золоті медалі. ФОТО

Ще одним чемпіоном став 15-річний лучанин Руслан Ткачук у ваговій категорії 75 кілограмів. Він здобув перемогу й став чемпіоном світу у цьому виді спорту.

Наймолодшому учаснику змагань з Волині – 14 років. Артем Кучерук змагався у ваговій категорії 55 кілограмів та здобув срібло.
Лучани привезли з чемпіонату світу з кікбоксингу золоті медалі. ФОТО

Троє луцьких кікбоксерів здобули право представляти національну збірну України за підсумками 2021 року.

Наприкінці жовтня, вони разом із тренером Андрієм Подвальним вирушили до Туреччини, де з 31 жовтня по 6 листопада в місті Кемер відбулися міжнародні змагання з кікбоксингу. Загалом до складу збірної України ввійшли 60 атлетів і тренерів.
Лучани привезли з чемпіонату світу з кікбоксингу золоті медалі. ФОТО

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Теги: кікбоксинг, чемпіонат світу, Луцьк
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