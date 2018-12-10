Лучани привезли з чемпіонату світу з кікбоксингу золоті медалі. ФОТО





Про це розповів Андрій Подвальний.



Спортсменка Софія Подвальна, яка виступала у ваговій категорії 55 кілограмів виборола золото й стала чемпіонкою світу.



Ще одним чемпіоном став 15-річний лучанин Руслан Ткачук у ваговій категорії 75 кілограмів. Він здобув перемогу й став чемпіоном світу у цьому виді спорту.



Наймолодшому учаснику змагань з Волині – 14 років. Артем Кучерук змагався у ваговій категорії 55 кілограмів та здобув срібло.



Троє луцьких кікбоксерів здобули право представляти національну збірну України за підсумками 2021 року.



Наприкінці жовтня, вони разом із тренером Андрієм Подвальним вирушили до Туреччини, де з 31 жовтня по 6 листопада в місті Кемер відбулися міжнародні змагання з кікбоксингу. Загалом до складу збірної України ввійшли 60 атлетів і тренерів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Троє луцьких спортсменів на чемпіонату світу з кікбоксингу ISKA, що відбувся у Туреччині, здобули дві золотих та одну срібну медаль.Про це розповів Суспільному тренерСпортсменка, яка виступала у ваговій категорії 55 кілограмів виборола золото й стала чемпіонкою світу.Ще одним чемпіоном став 15-річний лучанину ваговій категорії 75 кілограмів. Він здобув перемогу й став чемпіоном світу у цьому виді спорту.Наймолодшому учаснику змагань з Волині – 14 років.змагався у ваговій категорії 55 кілограмів та здобув срібло.Троє луцьких кікбоксерів здобули право представляти національну збірну України за підсумками 2021 року.Наприкінці жовтня, вони разом із тренером Андрієм Подвальним вирушили до Туреччини, де з 31 жовтня по 6 листопада в місті Кемер відбулися міжнародні змагання з кікбоксингу. Загалом до складу збірної України ввійшли 60 атлетів і тренерів.

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