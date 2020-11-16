Повний набір: у Луцьку в водія «під кайфом» знайшли наркотики і прилади для куріння. ФОТО

Повний набір: у Луцьку в водія «під кайфом» знайшли наркотики і прилади для куріння. ФОТО
Під час патрулювання на вулиці Потебні інспектори помітили автомобіль марки Nissan, у якому перебував 29-річний водій та 23-річний пасажир. Під час перевірки документів у водія поліцейські помітили ознаки наркотичного сп’яніння.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Охоронці правопорядку провели поверхневу перевірку. Під час якої виявили електронні ваги, zip-пакети з білою порошкоподібною речовиною та речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну, предмет схожий на пістолет та сім набоїв, а також сигнальну військову ракету й пакет з приладами для вживання наркотичних речовин.

На правопорушника склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.
Повний набір: у Луцьку в водія «під кайфом» знайшли наркотики і прилади для куріння. ФОТО
Повний набір: у Луцьку в водія «під кайфом» знайшли наркотики і прилади для куріння. ФОТО
Повний набір: у Луцьку в водія «під кайфом» знайшли наркотики і прилади для куріння. ФОТО
Повний набір: у Луцьку в водія «під кайфом» знайшли наркотики і прилади для куріння. ФОТО
Повний набір: у Луцьку в водія «під кайфом» знайшли наркотики і прилади для куріння. ФОТО
Повний набір: у Луцьку в водія «під кайфом» знайшли наркотики і прилади для куріння. ФОТО
Повний набір: у Луцьку в водія «під кайфом» знайшли наркотики і прилади для куріння. ФОТО
Повний набір: у Луцьку в водія «під кайфом» знайшли наркотики і прилади для куріння. ФОТО

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Теги: наркотики, Луцьк, автомобіль, патрульна
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