Повний набір: у Луцьку в водія «під кайфом» знайшли наркотики і прилади для куріння. ФОТО

Під час патрулювання на вулиці Потебні інспектори помітили автомобіль марки Nissan, у якому перебував 29-річний водій та 23-річний пасажир. Під час перевірки документів у водія поліцейські помітили ознаки наркотичного сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Охоронці правопорядку провели поверхневу перевірку. Під час якої виявили електронні ваги, zip-пакети з білою порошкоподібною речовиною та речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну, предмет схожий на пістолет та сім набоїв, а також сигнальну військову ракету й пакет з приладами для вживання наркотичних речовин.На правопорушника склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.