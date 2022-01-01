Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 9 листопада

Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 9 листопада
Протягом поточної доби противник завдав 8 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше 4 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Триває формування спільного російсько-білоруського угруповання військ.

Зберігається загроза завдання ударів противником та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новомиколаївка і Уланове Сумської області. Також ворог задіяв ударний БпЛА;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка і Колодязне. Застосовано ударний БпЛА;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Куп’янськ та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – з танків і всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Опитне, Нью-Йорк та Південне;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Кам’янка, Веселе та Новобахмутівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Времівка і Кам’янське;

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснив понад 50 вильотів.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу 4 удари. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Також наші воїни на різних напрямках збили 5 БпЛА “Шахед” та 2 “Орлани”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Генштаб ЗСУ, ситуація, Україна, війна, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 листопада
Сьогодні, 20:00
Як жителі луцьких багатоповерхівок тепер платитимуть за воду
Сьогодні, 19:20
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 9 листопада
Сьогодні, 18:40
В Україні зменшать кількість міністерств
Сьогодні, 18:11
Повний набір: у Луцьку в водія «під кайфом» знайшли наркотики і прилади для куріння. ФОТО
Сьогодні, 17:34
Схожі новини
Росія наступає на трьох напрямках: яка ситуація на фронті 8 листопада Росія наступає на трьох напрямках: яка ситуація на фронті 8 листопада
08 листопад, 18:48
ЗСУ відбили атаки на 8 ділянках на Донбасі. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ відбили атаки на 8 ділянках на Донбасі. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
07 листопад, 08:42
ЗСУ завдали 18 ударів по ворожих позиціях. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ завдали 18 ударів по ворожих позиціях. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
06 листопад, 21:27
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках Яка ситуація на Волинському та інших напрямках
03 листопад, 18:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Як жителі луцьких багатоповерхівок тепер платитимуть за воду
Сьогодні, 19:20
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 9 листопада
Сьогодні, 18:40
 0
В Україні зменшать кількість міністерств
Сьогодні, 18:11
 0
Повний набір: у Луцьку в водія «під кайфом» знайшли наркотики і прилади для куріння. ФОТО
Сьогодні, 17:34
 0
Медіа
відео
1/8