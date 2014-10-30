В Україні зменшать кількість міністерств
Сьогодні, 18:11
В Україні переформатують Кабінет Міністрів. Запланована поява Центру уряду, який буде підпорядковуватися премʼєр-міністру, також обʼєднають деякі міністерства.
Як пише Дзеркало тижня, у новій структурі уряду буде, вірогідніше за все, 14 міністерств замість поточних 20, і вона матиме такий вигляд:
Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднали між собою у Міністерство розвитку інфраструктури і територій;
Міністерство культури та інформаційної політики та додасть питання європейської та євроатлантичної інтеграції – у Міністерство Євроінтеграції, культури та інформаційної політики;
Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства – у Міністерство економічного розвитку;
Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) – у Міністерство цифрової трансформації;
Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики – у Міністерство у справах ветеранів і соціальної політики;
Міністерство екології – змінює назву на Міністерство екології та природних ресурсів.
Без змін залишаються:
Міністерство енергетики;
Міністерство закордонних справ;
Міністерство фінансів;
Міністерство юстиції;
Міністерство внутрішніх справ;
Міністерство оборони;
Міністерство освіти і науки;
Міністерство охорони здоров’я.
Документом також передбачено скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ). Подекуди – більш ніж удвічі.
У центральних апаратах міністерств – з 9 200 до 2 800 співробітників;
У територіальних органах міністерств – із 17 тисяч до понад 7 тисяч співробітників;
У центральних апаратах інших ЦОВВ – із 13 тисяч до 4 300 співробітників;
У терорганах інших ЦОВВ – із близько 80 до понад 40 тисяч співробітників.
Крім того, змінюється структура управління. Координацією стратегій й програм займатиметься Центр уряду, безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.
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Як пише Дзеркало тижня, у новій структурі уряду буде, вірогідніше за все, 14 міністерств замість поточних 20, і вона матиме такий вигляд:
Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднали між собою у Міністерство розвитку інфраструктури і територій;
Міністерство культури та інформаційної політики та додасть питання європейської та євроатлантичної інтеграції – у Міністерство Євроінтеграції, культури та інформаційної політики;
Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства – у Міністерство економічного розвитку;
Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) – у Міністерство цифрової трансформації;
Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики – у Міністерство у справах ветеранів і соціальної політики;
Міністерство екології – змінює назву на Міністерство екології та природних ресурсів.
Без змін залишаються:
Міністерство енергетики;
Міністерство закордонних справ;
Міністерство фінансів;
Міністерство юстиції;
Міністерство внутрішніх справ;
Міністерство оборони;
Міністерство освіти і науки;
Міністерство охорони здоров’я.
Документом також передбачено скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ). Подекуди – більш ніж удвічі.
У центральних апаратах міністерств – з 9 200 до 2 800 співробітників;
У територіальних органах міністерств – із 17 тисяч до понад 7 тисяч співробітників;
У центральних апаратах інших ЦОВВ – із 13 тисяч до 4 300 співробітників;
У терорганах інших ЦОВВ – із близько 80 до понад 40 тисяч співробітників.
Крім того, змінюється структура управління. Координацією стратегій й програм займатиметься Центр уряду, безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.
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