В Україні зменшать кількість міністерств





Як пише



Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднали між собою у Міністерство розвитку інфраструктури і територій;



Міністерство культури та інформаційної політики та додасть питання європейської та євроатлантичної інтеграції – у Міністерство Євроінтеграції, культури та інформаційної політики;



Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства – у Міністерство економічного розвитку;



Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) – у Міністерство цифрової трансформації;



Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики – у Міністерство у справах ветеранів і соціальної політики;



Міністерство екології – змінює назву на Міністерство екології та природних ресурсів.



Без змін залишаються:



Міністерство енергетики;



Міністерство закордонних справ;



Міністерство фінансів;



Міністерство юстиції;



Міністерство внутрішніх справ;



Міністерство оборони;



Міністерство освіти і науки;



Міністерство охорони здоров’я.



Документом також передбачено скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ). Подекуди – більш ніж удвічі.



У центральних апаратах міністерств – з 9 200 до 2 800 співробітників;



У територіальних органах міністерств – із 17 тисяч до понад 7 тисяч співробітників;



У центральних апаратах інших ЦОВВ – із 13 тисяч до 4 300 співробітників;



У терорганах інших ЦОВВ – із близько 80 до понад 40 тисяч співробітників.



Крім того, змінюється структура управління. Координацією стратегій й програм займатиметься Центр уряду, безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні переформатують Кабінет Міністрів. Запланована поява Центру уряду, який буде підпорядковуватися премʼєр-міністру, також обʼєднають деякі міністерства.Як пише Дзеркало тижня , у новій структурі уряду буде, вірогідніше за все, 14 міністерств замість поточних 20, і вона матиме такий вигляд:Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднали між собою уМіністерство культури та інформаційної політики та додасть питання європейської та євроатлантичної інтеграції – уМіністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства – уМіністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) – уМіністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики – уМіністерство екології – змінює назву на Міністерство екології та природних ресурсів.Без змін залишаються:Міністерство енергетики;Міністерство закордонних справ;Міністерство фінансів;Міністерство юстиції;Міністерство внутрішніх справ;Міністерство оборони;Міністерство освіти і науки;Міністерство охорони здоров’я.Документом також передбачено скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ). Подекуди – більш ніж удвічі.У центральних апаратах міністерств – з 9 200 до 2 800 співробітників;У територіальних органах міністерств – із 17 тисяч до понад 7 тисяч співробітників;У центральних апаратах інших ЦОВВ – із 13 тисяч до 4 300 співробітників;У терорганах інших ЦОВВ – із близько 80 до понад 40 тисяч співробітників.Крім того, змінюється структура управління. Координацією стратегій й програм займатиметься Центр уряду, безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.

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