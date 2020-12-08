Як жителі луцьких багатоповерхівок тепер платитимуть за воду





Про це



Щоб забезпечити справедливість нарахувань за фактично спожиту послугу водопостачання в багатоквартирному будинку, в Україні введено в дію законодавчі ініціативи на рівні законів, постанов, наказів, які регулюють новий метод нарахувань за послуги водопостачання і водовідведення у багатоквартирних будинках.



Мешканці багатоквартирного будинку сплачуватимуть за всю воду, яка зайшла в будинок



Суть нововведення полягає у тому, що люди зобов’язані платити за фактично спожиті комунальні послуги, зокрема за всю воду, яка заходить до будинку. І якщо в приватному секторі і в бізнесі з реалізацією цього правила проблем немає, то в багатоквартирних будинках ситуація значно складніша.



Проте, відповідно до нового законодавства, мешканці мають сплатити за всю воду, яка зайшла в будинок, а не тільки за ту, яку нараховано відповідно до показників лічильників. А отже, передбачено додаткове нарахування – середньомісячний розподіл різниці між загальнобудинковим комерційним лічильником та сумою індивідуальних лічильників у відокремлених приміщеннях (квартирах) розподіляють пропорційно до їх споживання.



Варто зазначити, що в багатьох багатоквартирних будинках фіксують досить низьку різницю – 2-5 метрів кубічних (при фактичному використанні будинком 400 метрів кубічних на місяць), особливо в тих будинках, де показники індивідуальних лічильників знімаються автоматично (з допомогою систем телеметрії), де лічильники захищені від будь-яких втручань. А отже, мешканці цих будинків практично не відчують змін у нарахуваннях і в сумах, вказаних у платіжці.



Інша річ, коли йдеться про будинки, де обсяги різниці між загальнобудинковим комерційним лічильником та сумою індивідуальних лічильників є досить високі. Але водночас потрібно розуміти, що це є послуга, яку фактично використали мешканці будинку, і вона підлягає оплаті. Відповідно, законодавство врегульовує це питання.



Що передбачає порядок нарахувань у багатоквартирному будинку?



Якщо в багатоквартирному будинку немає жодного індивідуального лічильника, то показник загальнобудинкового комерційного лічильника ділиться між усіма квартирами відповідно до кількості людей, які зареєстровані в будинку.



Якщо в багатоквартирному будинку наявні індивідуальні лічильники в кожному відокремленому приміщенні (квартирі), нарахування відбуваються наступним чином: до показників квартирного лічильника розподіляється різниця між загальнобудинковим комерційним лічильником та сумою індивідуальних лічильників пропорційно до обсягу споживання на квартиру.



Якщо в багатоквартирному будинку частина квартир не мають квартирних лічильників, то люди, які їх мають, платять суто за показниками. А вся різниця між загальнобудинковим комерційним лічильником та сумою індивідуальних лічильників розподіляється між людьми, які не встановили індивідуальних лічильників у своїх квартирах, залежно від кількості зареєстрованих осіб.



Звідки береться різниця в показниках загальнобудинкового комерційного і квартирних лічильників?



Насправді йдеться не про аварійні витоки в мережі будинку. Основні причини, які призводять до різниці, наступні:



- несвоєчасне або некоректне подання показників квартирних лічильників; - втручання в роботу вузлів обліку або свідоме порушення їх роботи; - різна метрологічна похибка між загальнобудинковим і квартирними вузлами обліку; - відсутність доступу до квартирних вузлів обліку.



Адже мешканці мають різні за якістю і станом лічильники. Чимало споживачів, на жаль, можуть вдаватися до порушень роботи лічильників. Також неякісні лічильники можуть не обліковувати підтікання кранів чи бачків із водою, хоча при цьому витрачаються значні її обсяги. Тому нова законодавча ініціатива покликана реалізувати принцип відповідальності мешканців за стан свого будинку, за спожиті послуги і за обсяги споживання послуг водопостачання зокрема.



Як споживачі можуть вплинути на правильність, своєчасність і точність подання показників лічильників у своєму будинку, щоб зменшити небаланс?



Для цього можна встановити систему автоматичного зняття показників – телеметрії – у всіх відокремлених приміщеннях (квартирах) багатоквартирного будинку. Тоді показники і нарахування автоматично надходять у базу водоканалу й ніхто не зможе втручатися в роботу лічильників чи подавати неправильні показники.



Однак встановлення таких систем потребує додаткових витрат, і рішення щодо цього мають ухвалювати безпосередньо власники багатоквартирного будинку.



Балансоутримувачі або управителі багатоквартирних будинків можуть здійснювати внутрішній контроль за своєчасним і правильним наданням показів лічильників усіма власниками квартир.



Також є можливість зміни моделі договірних відносин, обрання моделі «Колективний споживач», яка дозволяє мешканцям колективно розподіляти витрати. У разі такої моделі плату за абонентське обслуговування не нараховують, що дає можливість зробити по будинку економію витрат, пов’язаних із послугою водопостачання і водовідведення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неточна робота лічильників води, можливі зловживання окремих мешканців та низка інших чинників можуть призводити до різниці між фактично спожитою водою в будинку та сумарним обсягом, визначеним за показами квартирних лічильників.Про це інформують у «Луцькводоканалі».Щоб забезпечити справедливість нарахувань за фактично спожиту послугу водопостачання в багатоквартирному будинку, в Україні введено в дію законодавчі ініціативи на рівні законів, постанов, наказів, які регулюють новий метод нарахувань за послуги водопостачання і водовідведення у багатоквартирних будинках.Суть нововведення полягає у тому, що люди зобов’язані платити за фактично спожиті комунальні послуги, зокрема за всю воду, яка заходить до будинку. І якщо в приватному секторі і в бізнесі з реалізацією цього правила проблем немає, то в багатоквартирних будинках ситуація значно складніша.Проте, відповідно до нового законодавства, мешканці мають сплатити за всю воду, яка зайшла в будинок, а не тільки за ту, яку нараховано відповідно до показників лічильників. А отже, передбачено додаткове нарахування – середньомісячний розподіл різниці між загальнобудинковим комерційним лічильником та сумою індивідуальних лічильників у відокремлених приміщеннях (квартирах) розподіляють пропорційно до їх споживання.Варто зазначити, що в багатьох багатоквартирних будинках фіксують досить низьку різницю – 2-5 метрів кубічних (при фактичному використанні будинком 400 метрів кубічних на місяць), особливо в тих будинках, де показники індивідуальних лічильників знімаються автоматично (з допомогою систем телеметрії), де лічильники захищені від будь-яких втручань. А отже, мешканці цих будинків практично не відчують змін у нарахуваннях і в сумах, вказаних у платіжці.Інша річ, коли йдеться про будинки, де обсяги різниці між загальнобудинковим комерційним лічильником та сумою індивідуальних лічильників є досить високі. Але водночас потрібно розуміти, що це є послуга, яку фактично використали мешканці будинку, і вона підлягає оплаті. Відповідно, законодавство врегульовує це питання.Якщо в багатоквартирному будинку немає жодного індивідуального лічильника, то показник загальнобудинкового комерційного лічильника ділиться між усіма квартирами відповідно до кількості людей, які зареєстровані в будинку.Якщо в багатоквартирному будинку наявні індивідуальні лічильники в кожному відокремленому приміщенні (квартирі), нарахування відбуваються наступним чином: до показників квартирного лічильника розподіляється різниця між загальнобудинковим комерційним лічильником та сумою індивідуальних лічильників пропорційно до обсягу споживання на квартиру.Якщо в багатоквартирному будинку частина квартир не мають квартирних лічильників, то люди, які їх мають, платять суто за показниками. А вся різниця між загальнобудинковим комерційним лічильником та сумою індивідуальних лічильників розподіляється між людьми, які не встановили індивідуальних лічильників у своїх квартирах, залежно від кількості зареєстрованих осіб.Насправді йдеться не про аварійні витоки в мережі будинку. Основні причини, які призводять до різниці, наступні:- несвоєчасне або некоректне подання показників квартирних лічильників; - втручання в роботу вузлів обліку або свідоме порушення їх роботи; - різна метрологічна похибка між загальнобудинковим і квартирними вузлами обліку; - відсутність доступу до квартирних вузлів обліку.Адже мешканці мають різні за якістю і станом лічильники. Чимало споживачів, на жаль, можуть вдаватися до порушень роботи лічильників. Також неякісні лічильники можуть не обліковувати підтікання кранів чи бачків із водою, хоча при цьому витрачаються значні її обсяги. Тому нова законодавча ініціатива покликана реалізувати принцип відповідальності мешканців за стан свого будинку, за спожиті послуги і за обсяги споживання послуг водопостачання зокрема.Для цього можна встановити систему автоматичного зняття показників – телеметрії – у всіх відокремлених приміщеннях (квартирах) багатоквартирного будинку. Тоді показники і нарахування автоматично надходять у базу водоканалу й ніхто не зможе втручатися в роботу лічильників чи подавати неправильні показники.Однак встановлення таких систем потребує додаткових витрат, і рішення щодо цього мають ухвалювати безпосередньо власники багатоквартирного будинку.Балансоутримувачі або управителі багатоквартирних будинків можуть здійснювати внутрішній контроль за своєчасним і правильним наданням показів лічильників усіма власниками квартир.Також є можливість зміни моделі договірних відносин, обрання моделі «Колективний споживач», яка дозволяє мешканцям колективно розподіляти витрати. У разі такої моделі плату за абонентське обслуговування не нараховують, що дає можливість зробити по будинку економію витрат, пов’язаних із послугою водопостачання і водовідведення.

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