Коли можуть оголосити додаткову мобілізацію

Коли можуть оголосити додаткову мобілізацію
В Україні наразі не очікується додаткова мобілізація. Водночас усе залежатиме від ситуації на фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

Коментуючи ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо продовження воєнного стану і мобілізації, Маляр зазначила, що станом на сьогодні у Генштабі вистачає тих людей, які були мобілізовані.

"Але ми всі маємо усвідомлювати, що в країні йде війна. Ми можемо припускати різні сценарії розвитку подій і ми з вами в принципі повинні бути готовими до розвитку всіх цих сценаріїв", - заявила Маляр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мобілізація, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер колишній викладач одного з коледжів Волині
Сьогодні, 21:32
Коли можуть оголосити додаткову мобілізацію
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 листопада
Сьогодні, 20:00
Як жителі луцьких багатоповерхівок тепер платитимуть за воду
Сьогодні, 19:20
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 9 листопада
Сьогодні, 18:40
Схожі новини
Зеленський доручив перевірити, чи правильно вручати повістки на вулицях, блокпостах і АЗС Зеленський доручив перевірити, чи правильно вручати повістки на вулицях, блокпостах і АЗС
02 серпень, 06:31
В Україні розширили список осіб, які не підлягають призову під час мобілізації В Україні розширили список осіб, які не підлягають призову під час мобілізації
29 липень, 13:22
Чому із західних регіонів мобілізують більше чоловіків, ніж з інших Чому із західних регіонів мобілізують більше чоловіків, ніж з інших
18 липень, 14:51
В Україні наразі не планують наступний етап мобілізації В Україні наразі не планують наступний етап мобілізації
03 травень, 01:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер колишній викладач одного з коледжів Волині
Сьогодні, 21:32
 0
Коли можуть оголосити додаткову мобілізацію
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Як жителі луцьких багатоповерхівок тепер платитимуть за воду
Сьогодні, 19:20
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 9 листопада
Сьогодні, 18:40
 0
Медіа
відео
1/8