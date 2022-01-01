Коли можуть оголосити додаткову мобілізацію





Про це пише Ганни Маляр в ефірі телемарафону.



Коментуючи ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо продовження воєнного стану і мобілізації, Маляр зазначила, що станом на сьогодні у Генштабі вистачає тих людей, які були мобілізовані.



"Але ми всі маємо усвідомлювати, що в країні йде війна. Ми можемо припускати різні сценарії розвитку подій і ми з вами в принципі повинні бути готовими до розвитку всіх цих сценаріїв", - заявила Маляр.

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