Помер колишній викладач одного з коледжів Волині

Помер колишній викладач одного з коледжів Волині
Перестало битися серце колишнього викладача Горохівського фахового коледжу ЛНУП Ігоря Петровича Голодюка.

Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у фейсбуці.

Здобувши диплом з відзнакою на зоотехнічному відділенні навального закладу у 1995 році, Ігор Голодюк вступив до Львівської державної академії ветеринарної медицини, де й працював донині, будучи кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом кафедри годівлі тварин і технології кормів біолого-технологічного факультету Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С. Гжицького.

З 2007 по 2015 р. Ігор Петрович працював за сумісництвом у Горохівському фаховому коледжі ЛНУП на посаді викладача технологічних дисциплін, був головою державної екзаменаційної комісії.

Помер колишній викладач одного з коледжів Волині

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Теги: помер, Волинь, Горохів, Горохівський фаховий коледж ЛНУП
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