Помер колишній викладач одного з коледжів Волині
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Перестало битися серце колишнього викладача Горохівського фахового коледжу ЛНУП Ігоря Петровича Голодюка.
Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у фейсбуці.
Здобувши диплом з відзнакою на зоотехнічному відділенні навального закладу у 1995 році, Ігор Голодюк вступив до Львівської державної академії ветеринарної медицини, де й працював донині, будучи кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом кафедри годівлі тварин і технології кормів біолого-технологічного факультету Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С. Гжицького.
З 2007 по 2015 р. Ігор Петрович працював за сумісництвом у Горохівському фаховому коледжі ЛНУП на посаді викладача технологічних дисциплін, був головою державної екзаменаційної комісії.
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Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у фейсбуці.
Здобувши диплом з відзнакою на зоотехнічному відділенні навального закладу у 1995 році, Ігор Голодюк вступив до Львівської державної академії ветеринарної медицини, де й працював донині, будучи кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом кафедри годівлі тварин і технології кормів біолого-технологічного факультету Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С. Гжицького.
З 2007 по 2015 р. Ігор Петрович працював за сумісництвом у Горохівському фаховому коледжі ЛНУП на посаді викладача технологічних дисциплін, був головою державної екзаменаційної комісії.
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