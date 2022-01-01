Помер колишній викладач одного з коледжів Волині

Ігоря Петровича Голодюка.



Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у фейсбуці.



Здобувши диплом з відзнакою на зоотехнічному відділенні навального закладу у 1995 році, Ігор Голодюк вступив до Львівської державної академії ветеринарної медицини, де й працював донині, будучи кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом кафедри годівлі тварин і технології кормів біолого-технологічного факультету Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С. Гжицького.



З 2007 по 2015 р. Ігор Петрович працював за сумісництвом у Горохівському фаховому коледжі ЛНУП на посаді викладача технологічних дисциплін, був головою державної екзаменаційної комісії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перестало битися серце колишнього викладача Горохівського фахового коледжу ЛНУППро це повідомляють на сторінці навчального закладу у фейсбуці.Здобувши диплом з відзнакою на зоотехнічному відділенні навального закладу у 1995 році, Ігор Голодюк вступив до Львівської державної академії ветеринарної медицини, де й працював донині, будучи кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом кафедри годівлі тварин і технології кормів біолого-технологічного факультету Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С. Гжицького.З 2007 по 2015 р. Ігор Петрович працював за сумісництвом у Горохівському фаховому коледжі ЛНУП на посаді викладача технологічних дисциплін, був головою державної екзаменаційної комісії.

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