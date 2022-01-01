«Емоції мають бути стриманими», – Зеленський про можливий відступ росіян на Півдні

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні до народу України прокоментував інформацію про можливий відступ російських військ на півдні України."В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів – і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими – завжди під час війни. Годувати ворога всіма деталями наших операцій точно не буду. Чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де іще – коли буде наш результат, кожен це побачить. Обов’язково", - сказав Володимир Олександрович.Також президент зауважив, що потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили."Ворог не робить нам подарунків, не робить «жестів доброї волі». Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв.Тому ми рухаємось дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі – і щоби втрат було якнайменше. Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших наших міст", - йдеться у зверненні президента.