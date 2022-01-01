Крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost за 9 листопада

Рубрикуми започаткували 23 лютого – за день до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді здавалося, що добрих новин більше не буде. Та, попри усі вагання, ми таки створили позитивну підбірку 24 лютого. Щоправда, крізь призму війни.Відтоді наші журналісти ні на день не зупинялися. Ми розуміли, наскільки виснажує сповнена негативом новинна стрічка, тож намагалися тримати баланс і підтримувати бойовий дух. Щовечора ми нагадували лише про приємні інформаційні приводи. Писали про успіхи Збройних сил України, потужну роботу волонтерів і волонтерок та про усіх-усіх українців та українок, які творять добро.Особливо тішить, коли таких новин багато! Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:Загальний призовий фонд Open Data Services Support складає 4,4 млн грн. Проєкт розрахований на чотирьох переможців, які отримають по 1,1 млн грн.Повідомляють, що взяти участь можуть стартапи, громадські організації, бізнес та всі, хто мають цифрові проєкти з відкритими даними."Відкриті дані — основа для європейської країни. Вони допомагають боротися з корупцією, підвищувати ефективність і прозорість влади. А головне — стануть фундаментом для післявоєнної відбудови країни. Прозорість та підзвітність, яку дають нам відкриті дані, — основа для подальшої міжнародної підтримки України", – зазначив міністр цифрової трансформаціїКомпанія Disney закриває російський офіс свого кінопрокатного підрозділу і готується до повної зупинки діяльності в РФ."Disney закриває російський офіс свого кінопідрозділу. За даними БК, більшість співробітників офісу у Москві, де поки що базується кінопрокатний відділ студії, уже звільнено. Команда мейджора, що залишилася, переїде в головний російський офіс Disney в БЦ Lotte Plaza, щоб закінчити необхідну роботу перед повною зупинкою діяльності компанії в Росії", - йдеться у повідомленні профільного російського видання "Бюллетень кинопрокатчика".За визнання кіноакадеміків змагатимуться два фільми, створені у копродукції з Україною. На приз FIPRESCI претендують ігровий фільм «Памфір» та гібридний документальний фільм «Цензорка».«Номінація в EFA – це ще один вагомий привід заявити на міжнародній арені про силу українського духу», – коментує режисер«Бути визнаним одним із шести найкращих дебютів за версією Європейської кіноакадемії – важливий здобуток не тільки для фільму, але й для країни. І ми раді, що маємо можливість привернути увагу світової спільноти», – додає продюсерка проєкту(Bosonfilm).Українець, який виступав за футбольний клуб "Wegrzcanka" в сьомому за рангом дивізіоні чемпіонату Польщі, вирішив зі зброєю в руках захищати рідну країну від російських окупантів. Через це футболіст ухвалив рішення призупинити виступи за польський клуб. Він повернеться до України та вступить до лав ЗСУ.Під час останнього матчу Жидкова одноклубники та футболісти суперника гучними оплесками попрощалися з українцем.Українські воїни за минулу добу ліквідували ще 789 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно склали:особового складу - близько 77950 (+780) осіб,танків ‒ 2801 (+15) од,бойових броньованих машин - 5666 (+12) од,артилерійських систем - 1802 (+11) од,РСЗВ - 393 (+2) од,засоби ППО - 205 (+2) од,літаків - 278 (+0) од,гелікоптерів - 260 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1483 (+7),крилатих ракет - 399 (+0),кораблів/катерів - 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 4227 (+11) од,спеціальної техніки - 159 (+0).Кошти, які шестирічномуз Горохова подарували на День народження, він віддав волонтерам.Як розповіла виданню ВСН мама хлопчика, Олексій мріяв про електросамокат. Тому завчасно сказав усім дарувати гроші. Однак батьки зробили йому сюрприз і самостійно купили омріяну річ.«Коли ми запитали на що він тепер витратить подаровані гроші, син не роздумуючи сказав: на ЗСУ! Запропонував купити теплий одяг для військових. Бо зима йде, холодно. Але ми зійшлися на тому, що практичніше буде дати кошти на буржуйку», – каже мама."Князівські воїни не напишуть сьогодні диктант, бо захищають мову, тримаючи зброю! Зробіть це за нас на відмінно, так, як ми робимо свою роботу! Мова визначає, ким ми є, за що воюємо і що здобудемо! Мова - теж зброя: тож хай вам буде легко - дотиком пера... А ми, як завжди, вистоїмо і переможемо, навіть, коли дуже важко. Воюймо на всіх фронтах!" - написали князівські воїни.Волинянинвстановив світовий рекорд у номінації «Українська квітуча вишиванка з найбільшою кількістю чорнобривців та декоративних соняшників, висаджених художником-скульптором вздовж доріг України за авторським проєктом».Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці депутатка Волинської обласної радиВона вручила рекордсмену відповідний диплом.«Уся Україна знає про його соняхи і чорнобривці.Це той символізм, який для нас, волинян, асоціюється з дорогою додому. Сьогодні це щемно і символічно, як ніколи!», – написала вона.Музей сучасного українського мистецтва Корсаків (МСУМК) представляє унікальний проєкт світового масштабу. Експозицію музею поповнить найбільша у світі живописна картина на полотні площею 2 000 м2.Важливою складовою проєкту є те, що відвідувачі Музею долучаться до найтривалішого у світі перформансу. Протягом 18 місяців вони зможуть спостерігати за творенням полотна: творчим пошуком митця та «Народженням народження». Мистецьке дійство українського художникатриватиме понад 3000 годин (попередній рекорд належить, перформанс якої тривав 700 годин).Троє луцьких спортсменів на чемпіонату світу з кікбоксингу ISKA, що відбувся у Туреччині, здобули дві золотих та одну срібну медаль.Уродженець Волині Анатолій Йосипович служив строкову службу в Афганістані, потім переїхав з рідного села на Київщину, в містечко Бородянка. Тут він і зустрів російських окупантів і почав з ними боротися.