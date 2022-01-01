Мінцифри запускає конкурс проєктів на 4,4 мільйони у сфері відкритих даних

Мінцифри запускає конкурс проєктів на 4,4 мільйони у сфері відкритих даних
Міністерство цифрової трансформації запустило конкурс грантів Open Data Services Support для реалізації проектів у сфері відкритих даних.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Загальний призовий фонд Open Data Services Support складає 4,4 млн грн. Проєкт розрахований на чотирьох переможців, які отримають по 1,1 млн грн.

Повідомляється, що взяти участь можуть стартапи, громадські організації, бізнес та всі, хто мають цифрові проєкти з відкритими даними.

"Відкриті дані — основа для європейської країни. Вони допомагають боротися з корупцією, підвищувати ефективність і прозорість влади. А головне — стануть фундаментом для післявоєнної відбудови країни. Прозорість та підзвітність, яку дають нам відкриті дані, — основа для подальшої міжнародної підтримки України", – зазначив Федоров.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Мінцифри, Михайло Федоров, гранти, відкриті дані
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Disney закриває російський офіс свого кінопрокату
Сьогодні, 03:23
Мінцифри запускає конкурс проєктів на 4,4 мільйони у сфері відкритих даних
Сьогодні, 02:12
Інтенсивність боїв не менша, ніж на початку осені, – Зеленський
Сьогодні, 01:01
9 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про донати на помсту і трофеї ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 8 листопада
08 листопад, 23:35
Схожі новини
Майже 30 підприємців на Волині отримають гроші на розвиток власного бізнесу у рамках державної програми Майже 30 підприємців на Волині отримають гроші на розвиток власного бізнесу у рамках державної програми
26 серпень, 19:10
Meta відкрила центр підтримки українського бізнесу Meta відкрила центр підтримки українського бізнесу
26 липень, 04:20
В «Дію» повернули послугу для переселенців В «Дію» повернули послугу для переселенців
19 травень, 03:24
Starlink Ілона Маска відкриє представництво в Україні Starlink Ілона Маска відкриє представництво в Україні
20 квітень, 05:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Disney закриває російський офіс свого кінопрокату
Сьогодні, 03:23
 0
Мінцифри запускає конкурс проєктів на 4,4 мільйони у сфері відкритих даних
Сьогодні, 02:12
 0
Інтенсивність боїв не менша, ніж на початку осені, – Зеленський
Сьогодні, 01:01
 0
9 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про донати на помсту і трофеї ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 8 листопада
08 листопад, 23:35
 0
Медіа
відео
1/8