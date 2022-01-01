Мінцифри запускає конкурс проєктів на 4,4 мільйони у сфері відкритих даних





Про це Михайло Федоров.



Загальний призовий фонд Open Data Services Support складає 4,4 млн грн. Проєкт розрахований на чотирьох переможців, які отримають по 1,1 млн грн.



Повідомляється, що взяти участь можуть стартапи, громадські організації, бізнес та всі, хто мають цифрові проєкти з відкритими даними.



"Відкриті дані — основа для європейської країни. Вони допомагають боротися з корупцією, підвищувати ефективність і прозорість влади. А головне — стануть фундаментом для післявоєнної відбудови країни. Прозорість та підзвітність, яку дають нам відкриті дані, — основа для подальшої міжнародної підтримки України", – зазначив Федоров.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство цифрової трансформації запустило конкурс грантів Open Data Services Support для реалізації проектів у сфері відкритих даних.Про це повідомив міністр цифрової трансформаціїЗагальний призовий фонд Open Data Services Support складає 4,4 млн грн. Проєкт розрахований на чотирьох переможців, які отримають по 1,1 млн грн.Повідомляється, що взяти участь можуть стартапи, громадські організації, бізнес та всі, хто мають цифрові проєкти з відкритими даними."Відкриті дані — основа для європейської країни. Вони допомагають боротися з корупцією, підвищувати ефективність і прозорість влади. А головне — стануть фундаментом для післявоєнної відбудови країни. Прозорість та підзвітність, яку дають нам відкриті дані, — основа для подальшої міжнародної підтримки України", – зазначив Федоров.

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