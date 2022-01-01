9 листопада на Волині: гортаючи календар

9 листопада на Волині: гортаючи календар
9 листопада відзначає день народження начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради Ліна Галан (на фото).

Також сьогодні святкують директор ТОВ «ВРК» Віталій Ляцевич, журналістка Оксана Чурило, відеооператор Олександр Пілюк.

9 листопада іменини святкують чоловіки, яких нарекли Марк та Андрій.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто сьогодні святкує день народження, а також іменинників. Щиро зичимо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів!

Сьогодні в Україні відзначають День української писемності та мови.

У світі цього дня святкують День книги рекордів Гіннеса. Книгу рекордів створив британський інженер і власник пивоварні Х’ю Бівер. У листопаді 1951 року він відправився з друзями на полювання. Увечері в барі між чоловіками зав’язалася суперечка, яка з диких птахів найшвидша. Чоловіки переглянули кілька різних довідників, але відповіді не знайшли. Тоді Бівер вирішив створити книгу, в якій будуть зібрані всі рекорди. Назвав він її на честь своєї пивоварні. В даний час Книга рекордів Гіннеса є книгою з найбільшим тиражем із усіх книг, захищених авторським правом.

На Волині цього дня у 1981 році померла поетеса Людмила Лежанська, а у 1994 році в автокатастрофі загинув митрополит Луцький і Волинський УПЦ КП Іоан (Боднарчук).

9 листопада 2003-го року футболіст «Волині» Олег Федюков вийшов на гру зі столичною «Оболонню» у віці 39 років 10 місяців і 26 днів. На сьогодні це − четвертий показник серед «дідусів» української еліти. Олег Федюков є рекордсменом за кількістю матчів, проведених у складі «Волині». Зігравши за лучан 563 поєдинки, кремезний захисник доклав руку і до завоювання командою золота першості УРСР у 1989-му, і до виграшу нею турніру в першій українській лізі в 2002-му.

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Теги: Гортаючи календар, день народження
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