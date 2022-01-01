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Інтенсивність боїв не менша, ніж на початку осені, – Зеленський

Інтенсивність боїв не менша, ніж на початку осені, – Зеленський
Збройні сили України укріплюються на Херсонщині, Донеччині та поступово звільняють українські міста – інтенсивність боїв не менша, ніж на початку осені.

Про це йдеться у відеозверненні президента України Володимира Зеленського.

"В інформаційному просторі поки певне зменшення кількості новин з фронту – повідомлень менше, ніж, наприклад, на початку осені. Але це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою", - зазначив Зеленський.

За його словами, ситуація складна по всьому фронту. На окремих ділянках тривають позиційні бої, особливо важко на Донеччині.

Окупанти зазнають великих втрат, однак продовжують намагатися виконати наказ вийти на адмінмежу Донецької області у них не змінився. Президент заявляє, що ЗСУ не віддіють росіянам жодного сантиметра на Донеччині.

"Херсонщина – чітко розуміємо, що в планах у ворога, тож діємо відповідно. Акуратно, продумано та в інтересах звільнення всієї нашої території: укріплюємо свої позиції, ламаємо російську логістику, послідовно знищуємо потенціал ворога утримувати в окупації південь нашої країни", - додав президент.

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Теги: Зеленський, відеозвернення
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