Disney закриває російський офіс свого кінопрокату





Про це повідомляє профільне російське видання "Бюллетень кинопрокатчика",



"Disney закриває російський офіс свого кінопідрозділу. За даними БК, більшість співробітників офісу у Москві, де поки що базується кінопрокатний відділ студії, уже звільнено. Команда мейджора, що залишилася, переїде в головний російський офіс Disney в БЦ Lotte Plaza, щоб закінчити необхідну роботу перед повною зупинкою діяльності компанії в Росії", - йдеться у повідомленні.



Як вказано, наразі майже вся комунікація з контрагентами в СНД йде безпосередньо через американський офіс Disney.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Компанія Disney закриває російський офіс свого кінопрокатного підрозділу і готується до повної зупинки діяльності в РФ.Про це повідомляє профільне російське видання "Бюллетень кинопрокатчика", пише УНН."Disney закриває російський офіс свого кінопідрозділу. За даними БК, більшість співробітників офісу у Москві, де поки що базується кінопрокатний відділ студії, уже звільнено. Команда мейджора, що залишилася, переїде в головний російський офіс Disney в БЦ Lotte Plaza, щоб закінчити необхідну роботу перед повною зупинкою діяльності компанії в Росії", - йдеться у повідомленні.Як вказано, наразі майже вся комунікація з контрагентами в СНД йде безпосередньо через американський офіс Disney.

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