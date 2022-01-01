Disney закриває російський офіс свого кінопрокату

Disney закриває російський офіс свого кінопрокату
Компанія Disney закриває російський офіс свого кінопрокатного підрозділу і готується до повної зупинки діяльності в РФ.

Про це повідомляє профільне російське видання "Бюллетень кинопрокатчика", пише УНН.

"Disney закриває російський офіс свого кінопідрозділу. За даними БК, більшість співробітників офісу у Москві, де поки що базується кінопрокатний відділ студії, уже звільнено. Команда мейджора, що залишилася, переїде в головний російський офіс Disney в БЦ Lotte Plaza, щоб закінчити необхідну роботу перед повною зупинкою діяльності компанії в Росії", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, наразі майже вся комунікація з контрагентами в СНД йде безпосередньо через американський офіс Disney.

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Теги: Disney, Росія
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