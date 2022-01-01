Два українські фільми номіновані на премію Європейської кіноакадемії





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Європейська кіноакадемія оголосила український фільм «Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука одним із шести номінантів на титул найкращого дебютного повнометражного фільму року у межах European Film Awards.



«Памфір» – копродукція України, Франції, Польщі, Чилі, Німеччини та Люксембургу. Виробництво компанії Bosonfilm, у співпраці з Les Films D’Ici, Madants, Quijote та у партнерстві з Mainstream pictures, Soilfilms, Wady Media та Moderator.



Продюсери: Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Лора Бріан, Клаудія Смея, Богна Шевчик, Жанкарло Насі. Ко-продюсери: Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко, Сільвана Сантамарія, Адольф Ель Ассаль, Адам Гуделл.



«Номінація в EFA – це ще один вагомий привід заявити на міжнародній арені про силу українського духу», – коментує режисер.



«Бути визнаним одним із шести найкращих дебютів за версією Європейської кіноакадемії – важливий здобуток не тільки для фільму, але й для країни. І ми раді, що маємо можливість привернути увагу світової спільноти», – додає продюсерка проєкту Олександа Костіна (Bosonfilm).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За визнання кіноакадеміків змагатимуться два фільми, створені у копродукції з Україною. На приз FIPRESCI претендують ігровий фільм «Памфір» та гібридний документальний фільм «Цензорка».Про це повідомляє Українська кіноакадемія.Європейська кіноакадемія оголосила український фільм «Памфір» режисераодним із шести номінантів на титул найкращого дебютного повнометражного фільму року у межах European Film Awards.«Памфір» – копродукція України, Франції, Польщі, Чилі, Німеччини та Люксембургу. Виробництво компанії Bosonfilm, у співпраці з Les Films D’Ici, Madants, Quijote та у партнерстві з Mainstream pictures, Soilfilms, Wady Media та Moderator.Продюсери:. Ко-продюсери:«Номінація в EFA – це ще один вагомий привід заявити на міжнародній арені про силу українського духу», – коментує режисер.«Бути визнаним одним із шести найкращих дебютів за версією Європейської кіноакадемії – важливий здобуток не тільки для фільму, але й для країни. І ми раді, що маємо можливість привернути увагу світової спільноти», – додає продюсерка проєкту Олександа Костіна (Bosonfilm).

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