Два українські фільми номіновані на премію Європейської кіноакадемії
Сьогодні, 04:47
За визнання кіноакадеміків змагатимуться два фільми, створені у копродукції з Україною. На приз FIPRESCI претендують ігровий фільм «Памфір» та гібридний документальний фільм «Цензорка».
Про це повідомляє Українська кіноакадемія.
Європейська кіноакадемія оголосила український фільм «Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука одним із шести номінантів на титул найкращого дебютного повнометражного фільму року у межах European Film Awards.
«Памфір» – копродукція України, Франції, Польщі, Чилі, Німеччини та Люксембургу. Виробництво компанії Bosonfilm, у співпраці з Les Films D’Ici, Madants, Quijote та у партнерстві з Mainstream pictures, Soilfilms, Wady Media та Moderator.
Продюсери: Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Лора Бріан, Клаудія Смея, Богна Шевчик, Жанкарло Насі. Ко-продюсери: Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко, Сільвана Сантамарія, Адольф Ель Ассаль, Адам Гуделл.
«Номінація в EFA – це ще один вагомий привід заявити на міжнародній арені про силу українського духу», – коментує режисер.
«Бути визнаним одним із шести найкращих дебютів за версією Європейської кіноакадемії – важливий здобуток не тільки для фільму, але й для країни. І ми раді, що маємо можливість привернути увагу світової спільноти», – додає продюсерка проєкту Олександа Костіна (Bosonfilm).
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Про це повідомляє Українська кіноакадемія.
Європейська кіноакадемія оголосила український фільм «Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука одним із шести номінантів на титул найкращого дебютного повнометражного фільму року у межах European Film Awards.
«Памфір» – копродукція України, Франції, Польщі, Чилі, Німеччини та Люксембургу. Виробництво компанії Bosonfilm, у співпраці з Les Films D’Ici, Madants, Quijote та у партнерстві з Mainstream pictures, Soilfilms, Wady Media та Moderator.
Продюсери: Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Лора Бріан, Клаудія Смея, Богна Шевчик, Жанкарло Насі. Ко-продюсери: Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко, Сільвана Сантамарія, Адольф Ель Ассаль, Адам Гуделл.
«Номінація в EFA – це ще один вагомий привід заявити на міжнародній арені про силу українського духу», – коментує режисер.
«Бути визнаним одним із шести найкращих дебютів за версією Європейської кіноакадемії – важливий здобуток не тільки для фільму, але й для країни. І ми раді, що маємо можливість привернути увагу світової спільноти», – додає продюсерка проєкту Олександа Костіна (Bosonfilm).
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