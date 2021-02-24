Український футболіст залишив команду сьомої ліги Польщі, аби захищати Батьківщину

Микола Жидков, який виступав за футбольний клуб "Wegrzcanka" в сьомому за рангом дивізіоні чемпіонату Польщі, вирішив зі зброєю в руках захищати рідну країну від російських окупантів.



Про це



Через це футболіст ухвалив рішення призупинити виступи за польський клуб. Він повернеться до України та вступить до лав ЗСУ.



Під час останнього матчу Жидкова одноклубники та футболісти суперника гучними оплесками попрощалися з українцем. Зворушливе відео того, як проводжали Миколу, з'явилося на сторінці польської команди у фейсбуці.



"Найкращий наш гравець Микола Жидков ухвалив дуже важке рішення призупинити гру. В умовах ворожої агресії проти України він не залишився осторонь і вирішив повернутися на Батьківщину, щоб захищати її кордони. Мікі ще раз доводить нам усім, що він не тільки чудовий футболіст, але й чудова людина. Ми з тобою, тримаємо кулаки і чекаємо на твоє повернення. З тобою все місто", - написали на сторінці команди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українець, який виступав за футбольний клуб "Wegrzcanka" в сьомому за рангом дивізіоні чемпіонату Польщі, вирішив зі зброєю в руках захищати рідну країну від російських окупантів.Про це повідомляє ТСН.Через це футболіст ухвалив рішення призупинити виступи за польський клуб. Він повернеться до України та вступить до лав ЗСУ.Під час останнього матчу Жидкова одноклубники та футболісти суперника гучними оплесками попрощалися з українцем. Зворушливе відео того, як проводжали Миколу, з'явилося на сторінці польської команди у фейсбуці."Найкращий наш гравець Микола Жидков ухвалив дуже важке рішення призупинити гру. В умовах ворожої агресії проти України він не залишився осторонь і вирішив повернутися на Батьківщину, щоб захищати її кордони. Мікі ще раз доводить нам усім, що він не тільки чудовий футболіст, але й чудова людина. Ми з тобою, тримаємо кулаки і чекаємо на твоє повернення. З тобою все місто", - написали на сторінці команди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію