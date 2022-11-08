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Російські окупанти вбили військового з Луцького району Богдана Лагановського

Російські окупанти вбили військового з Луцького району Богдана Лагановського
За незалежність України загинув 41-річний Богдан Лагановський із села Брани Луцького району.

Про це повідомили на сайті Мар’янівської громади.

«Воїн загинув у жорстокій війні за рідну землю, за її цілісність, за спокій та мир 4 листопада 2022 року. Патріот України, що від початку війни захищав нашу країну. Наша громада завжди пам'ятатиме свого земляка, патріота, який віддав життя, захищаючи Україну», – йдеться в дописі.

Про дату зустрічі тіла полеглого захисника та чин похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять!

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Теги: Богдан Лагановський, втрати Волинь
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