Російські окупанти вбили військового з Луцького району Богдана Лагановського

Богдан Лагановський із села Брани Луцького району.



Про це



«Воїн загинув у жорстокій війні за рідну землю, за її цілісність, за спокій та мир 4 листопада 2022 року. Патріот України, що від початку війни захищав нашу країну. Наша громада завжди пам'ятатиме свого земляка, патріота, який віддав життя, захищаючи Україну», – йдеться в дописі.



Про дату зустрічі тіла полеглого захисника та чин похорону повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За незалежність України загинув 41-річнийіз села Брани Луцького району.Про це повідомили на сайті Мар’янівської громади.«Воїн загинув у жорстокій війні за рідну землю, за її цілісність, за спокій та мир 4 листопада 2022 року. Патріот України, що від початку війни захищав нашу країну. Наша громада завжди пам'ятатиме свого земляка, патріота, який віддав життя, захищаючи Україну», – йдеться в дописі.Про дату зустрічі тіла полеглого захисника та чин похорону повідомлять згодом.

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