Курс валют у Луцьку 9 листопада





Про це повідомляє



Євро купують за 39.65, а продають за – 39.97.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.30, а продають за 8,55.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 листопада готівковий курс долара становить 40.45, продають його за 40.57.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 39.65, а продають за – 39.97.Щодо польського злотого, то його купують за 8.30, а продають за 8,55.

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