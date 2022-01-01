За минулу добу ЗСУ знищили ще 780 окупантів





Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно склали:



особового складу - близько 77950 (+780) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2801 (+15) од,

бойових броньованих машин - 5666 (+12) од,

артилерійських систем - 1802 (+11) од,

РСЗВ - 393 (+2) од,

засоби ППО - 205 (+2) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1483 (+7),

крилаті ракети - 399 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4227 (+11) од,

спеціальна техніка - 159 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни за минулу добу ліквідували ще 789 окупантів.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно склали:особового складу - близько 77950 (+780) осіб ліквідовано,танків ‒ 2801 (+15) од,бойових броньованих машин - 5666 (+12) од,артилерійських систем - 1802 (+11) од,РСЗВ - 393 (+2) од,засоби ППО - 205 (+2) од,літаків - 278 (+0) од,гелікоптерів - 260 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1483 (+7),крилаті ракети - 399 (+0),кораблі /катери - 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 4227 (+11) од,спеціальна техніка - 159 (+0).

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