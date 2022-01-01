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За минулу добу ЗСУ знищили ще 780 окупантів

За минулу добу ЗСУ знищили ще 780 окупантів
Українські воїни за минулу добу ліквідували ще 789 окупантів.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно склали:

особового складу - близько 77950 (+780) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2801 (+15) од,
бойових броньованих машин - 5666 (+12) од,
артилерійських систем - 1802 (+11) од,
РСЗВ - 393 (+2) од,
засоби ППО - 205 (+2) од,
літаків - 278 (+0) од,
гелікоптерів - 260 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1483 (+7),
крилаті ракети - 399 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4227 (+11) од,
спеціальна техніка - 159 (+0).

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Теги: Росія, Україна, війна
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