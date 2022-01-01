Вночі Росія масовано атакувала Дніпропетровщину дронами-камікадзе





Про це Валентин Резніченко.



"Цієї ночі окупанти масовано атакували область дронами-камікадзе. П’ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила. Є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені 4-ро його працівників. Усі у лікарні. Троє важкі. Ворожий удар спричинив сильну пожежу. Горіло на понад 3 000 квадратних метрів. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновані склади підприємства", - йдеться в повідомленні.



Резніченко зазначив, що по Нікопольському району росіяни стріляли «Градами» та важкою артилерією. Постраждали дві громади - Мирівська та Марганецька.



Люди вціліли.



У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство. У Мирівській - будинки та лінія електропередач.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вночі, 9 листопада, масовано атакувала Дніпропетровську область дронами-камікадзе.Про це повідомив голова обласної військової адміністрації"Цієї ночі окупанти масовано атакували область дронами-камікадзе. П’ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила. Є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені 4-ро його працівників. Усі у лікарні. Троє важкі. Ворожий удар спричинив сильну пожежу. Горіло на понад 3 000 квадратних метрів. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновані склади підприємства", - йдеться в повідомленні.Резніченко зазначив, що по Нікопольському району росіяни стріляли «Градами» та важкою артилерією. Постраждали дві громади - Мирівська та Марганецька.Люди вціліли.У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство. У Мирівській - будинки та лінія електропередач.

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