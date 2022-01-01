Зник безвісти 50-річний чоловік з Луцька. ФОТО

Іванова Андрія Івановича, 20 лютого 1972 року народження, жителя Луцька.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Чоловік 12 жовтня пішов з дому у невідомому напрямку та по даний час не повернувся, місцезнаходження його невідоме.



Його прикмети: на вигляд 50 років, зріст 184 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве коротке, очі блакитного кольору.



Був одягнений: у куртка темно синього кольору, джинсові брюки, кросівки синього кольору.



Особливі прикмети: під правим оком є невеликий шрам.



Громадянам, яким відома будь-яка інформація про вказану особу прохання зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95,0664194912, 0502328242 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого, 20 лютого 1972 року народження, жителя Луцька.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Чоловік 12 жовтня пішов з дому у невідомому напрямку та по даний час не повернувся, місцезнаходження його невідоме.Його прикмети: на вигляд 50 років, зріст 184 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве коротке, очі блакитного кольору.у куртка темно синього кольору, джинсові брюки, кросівки синього кольору.під правим оком є невеликий шрам.Громадянам, яким відома будь-яка інформація про вказану особу прохання зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95,0664194912, 0502328242 або 102.

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