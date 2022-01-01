Зник безвісти 50-річний чоловік з Луцька. ФОТО

Зник безвісти 50-річний чоловік з Луцька. ФОТО
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Іванова Андрія Івановича, 20 лютого 1972 року народження, жителя Луцька.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Чоловік 12 жовтня пішов з дому у невідомому напрямку та по даний час не повернувся, місцезнаходження його невідоме.

Його прикмети: на вигляд 50 років, зріст 184 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве коротке, очі блакитного кольору.
Зник безвісти 50-річний чоловік з Луцька. ФОТО

Був одягнений: у куртка темно синього кольору, джинсові брюки, кросівки синього кольору.

Особливі прикмети: під правим оком є невеликий шрам.

Громадянам, яким відома будь-яка інформація про вказану особу прохання зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95,0664194912, 0502328242 або 102.

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Теги: Волинь, Луцьк, розшук, чоловік
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