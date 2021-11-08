Першокласник з Волині задонатив на буржуйки для військових

Олексію Іващуку з Горохова подарували на День народження, він віддав волонтерам.



Як розповіла виданню Ірина Іващук, Олексій мріяв про електросамокат. Тому завчасно сказав усім дарувати гроші. Однак батьки зробили йому сюрприз і самостійно купили омріяну річ.



«Коли ми запитали на що він тепер витратить подаровані гроші, син не роздумуючи сказав: на ЗСУ! Запропонував купити теплий одяг для військових. Бо зима йде, холодно. Але ми зійшлися на тому, що практичніше буде дати кошти на буржуйку», – каже мама .



Вчинок дитини не дивує ні рідних, ні знайомих. Адже тато Олексія займається волонтерством, а рідний дядько – з перших днів на передовій. Школяр знає і про ситуацію на фронті, і про потреби ЗСУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кошти, які шестирічномуз Горохова подарували на День народження, він віддав волонтерам.Як розповіла виданню ВСН мама хлопчика, Олексій мріяв про електросамокат. Тому завчасно сказав усім дарувати гроші. Однак батьки зробили йому сюрприз і самостійно купили омріяну річ.«Коли ми запитали на що він тепер витратить подаровані гроші, син не роздумуючи сказав: на ЗСУ! Запропонував купити теплий одяг для військових. Бо зима йде, холодно. Але ми зійшлися на тому, що практичніше буде дати кошти на буржуйку», – каже мама .Вчинок дитини не дивує ні рідних, ні знайомих. Адже тато Олексія займається волонтерством, а рідний дядько – з перших днів на передовій. Школяр знає і про ситуацію на фронті, і про потреби ЗСУ.

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