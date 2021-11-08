Першокласник з Волині задонатив на буржуйки для військових

Першокласник з Волині задонатив на буржуйки для військових
Кошти, які шестирічному Олексію Іващуку з Горохова подарували на День народження, він віддав волонтерам.

Як розповіла виданню ВСН мама хлопчика Ірина Іващук, Олексій мріяв про електросамокат. Тому завчасно сказав усім дарувати гроші. Однак батьки зробили йому сюрприз і самостійно купили омріяну річ.

«Коли ми запитали на що він тепер витратить подаровані гроші, син не роздумуючи сказав: на ЗСУ! Запропонував купити теплий одяг для військових. Бо зима йде, холодно. Але ми зійшлися на тому, що практичніше буде дати кошти на буржуйку», – каже мама .

Вчинок дитини не дивує ні рідних, ні знайомих. Адже тато Олексія займається волонтерством, а рідний дядько – з перших днів на передовій. Школяр знає і про ситуацію на фронті, і про потреби ЗСУ.

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Теги: Волинь, Горохів, першокласник, кошти, ЗСУ
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