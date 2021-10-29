Повідомили, коли дадуть тепло у Ковелі
Сьогодні, 10:58
У вечірній та нічний час у Ковелі відновлюватимуть теплопостачання, якщо падатиме температура зовнішнього повітря.
Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
Нагадаємо, вчора, 8 листопада, повідомляли, що у зв’язку з коливаннями середньодобової температури повітря подача опалення споживачам тимчасово припинятиметься на денний час доби.
Але Ігор Чайка наголосив, що у вечірній та нічний час теплопостачання буде відновлене, якщо падатиме температура зовнішнього повітря, щоб в оселях було тепло.
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Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
Нагадаємо, вчора, 8 листопада, повідомляли, що у зв’язку з коливаннями середньодобової температури повітря подача опалення споживачам тимчасово припинятиметься на денний час доби.
Але Ігор Чайка наголосив, що у вечірній та нічний час теплопостачання буде відновлене, якщо падатиме температура зовнішнього повітря, щоб в оселях було тепло.
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