Повідомили, коли дадуть тепло у Ковелі

Повідомили, коли дадуть тепло у Ковелі
У вечірній та нічний час у Ковелі відновлюватимуть теплопостачання, якщо падатиме температура зовнішнього повітря.

Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.

Нагадаємо, вчора, 8 листопада, повідомляли, що у зв’язку з коливаннями середньодобової температури повітря подача опалення споживачам тимчасово припинятиметься на денний час доби.

Але Ігор Чайка наголосив, що у вечірній та нічний час теплопостачання буде відновлене, якщо падатиме температура зовнішнього повітря, щоб в оселях було тепло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: тепло, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи можна самостійно видалити вірус із телефону
Сьогодні, 11:26
На Волині спіймали двох злодіїв: вкрали планшет та велосипед
Сьогодні, 11:10
Повідомили, коли дадуть тепло у Ковелі
Сьогодні, 10:58
На Волині через необережність під час куріння горіла квартира
Сьогодні, 10:31
Першокласник з Волині задонатив на буржуйки для військових
Сьогодні, 10:11
Схожі новини
У Ковелі підняли тарифи на тепло для деяких установ У Ковелі підняли тарифи на тепло для деяких установ
29 жовтень, 2021, 16:52
У Ковелі одна із котелень призупиняє подачу тепла: людям надто тепло У Ковелі одна із котелень призупиняє подачу тепла: людям надто тепло
16 жовтень, 2021, 15:33
Ігор Чайка звернувся до уряду щодо врегулювання цін на енергоносії Ігор Чайка звернувся до уряду щодо врегулювання цін на енергоносії
27 вересень, 2021, 15:39
У волинському місті підняли тарифи на тепло для установ та організацій У волинському місті підняли тарифи на тепло для установ та організацій
12 березень, 2021, 01:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Генерал США пояснив, чи вступлять війська Білорусі у війну проти України
Сьогодні, 12:20
 0
Збитки у 150 тисяч гривень: на Волині затримали вантажівку з 35 краденими колодами дуба
Сьогодні, 12:10
 0
«Мова – теж зброя»: воїни волинської бригади привітали українців з Днем писемності
Сьогодні, 12:00
 0
У Луцьку горіла господарська споруда
Сьогодні, 11:45
 0
Росія втратила половину своїх танків в Україні, – Пентагон
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8