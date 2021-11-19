У Ковелі вимкнули опалення





Про це Ігор Чайка.



Усі котельна ПТМ "Ковельтепло" припинили подачу тепла. Причина – збільшення температури повітря надворі.



Гарячу ж воду, за його словами, подаватимуть і надалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі сьогодні, 8 листопада, всі котельні вимкнули опалення.Про це повідомив міський головаУсі котельна ПТМ "Ковельтепло" припинили подачу тепла. Причина – збільшення температури повітря надворі.Гарячу ж воду, за його словами, подаватимуть і надалі.

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