У Ковелі вимкнули опалення

У Ковелі вимкнули опалення
У Ковелі сьогодні, 8 листопада, всі котельні вимкнули опалення.

Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.

Усі котельна ПТМ "Ковельтепло" припинили подачу тепла. Причина – збільшення температури повітря надворі.

Гарячу ж воду, за його словами, подаватимуть і надалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, опалення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині пожежники знімали собаку з даху. ФОТО
Сьогодні, 11:34
На Волині загорілася кухня житлового будинку
Сьогодні, 11:23
У Ковелі вимкнули опалення
Сьогодні, 11:04
Збував психотропи в особливо великих розмірах: 19-річного донеччанина на Волині підозрюють у наркозлочинах
Сьогодні, 10:47
Приватизація державного підприємства «Волиньторф»: що відповіли в Міненерго
Сьогодні, 10:31
Схожі новини
У Ковелі усім споживачам увімкнули опалення У Ковелі усім споживачам увімкнули опалення
20 жовтень, 12:44
На Волині у гуртожитку досі не увімкнули опалення. ВІДЕО На Волині у гуртожитку досі не увімкнули опалення. ВІДЕО
19 листопад, 2021, 10:20
Затопив квартиру: ковельчанин відсудив у сусіда 35 тисяч гривень Затопив квартиру: ковельчанин відсудив у сусіда 35 тисяч гривень
15 червень, 2020, 06:33
У Ковельському районі з 10 квітня вимикають теплопостачання У Ковельському районі з 10 квітня вимикають теплопостачання
09 квітень, 2020, 17:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Drager показав максимум: у Луцьку затримали водія-порушника
Сьогодні, 11:50
 0
У Луцьку мама полоненого медика за добу зібрала 20 тисяч на борди в підтримку захисників Маріуполя
Сьогодні, 11:42
 0
На Волині пожежники знімали собаку з даху. ФОТО
Сьогодні, 11:34
 0
На Волині загорілася кухня житлового будинку
Сьогодні, 11:23
 0
У Ковелі вимкнули опалення
Сьогодні, 11:04
 0
Медіа
відео
1/8