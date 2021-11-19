У Ковелі вимкнули опалення
Сьогодні, 11:04
У Ковелі сьогодні, 8 листопада, всі котельні вимкнули опалення.
Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
Усі котельна ПТМ "Ковельтепло" припинили подачу тепла. Причина – збільшення температури повітря надворі.
Гарячу ж воду, за його словами, подаватимуть і надалі.
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Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
Усі котельна ПТМ "Ковельтепло" припинили подачу тепла. Причина – збільшення температури повітря надворі.
Гарячу ж воду, за його словами, подаватимуть і надалі.
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