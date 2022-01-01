Збував психотропи в особливо великих розмірах: 19-річного донеччанина на Волині підозрюють у наркозлочинах
Сьогодні, 10:47
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 19-річному жителю Донецької області повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Молодика затримали у Луцьку 6 листопада 2022 року після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із понад 345 грамами психотропної речовини PVP.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Довідково: санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Молодика затримали у Луцьку 6 листопада 2022 року після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із понад 345 грамами психотропної речовини PVP.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Довідково: санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна
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Сьогодні, 10:47
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