Збував психотропи в особливо великих розмірах: 19-річного донеччанина на Волині підозрюють у наркозлочинах

Збував психотропи в особливо великих розмірах: 19-річного донеччанина на Волині підозрюють у наркозлочинах
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 19-річному жителю Донецької області повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Молодика затримали у Луцьку 6 листопада 2022 року після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із понад 345 грамами психотропної речовини PVP.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Довідково: санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна
Збував психотропи в особливо великих розмірах: 19-річного донеччанина на Волині підозрюють у наркозлочинах
Збував психотропи в особливо великих розмірах: 19-річного донеччанина на Волині підозрюють у наркозлочинах


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Теги: Волинь, психотропи, донеччанин, прокуратура
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