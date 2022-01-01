На Волині з аукціону продають атрибути війни: збирають кошти на авто для військових

На Волині з аукціону продають атрибути війни: збирають кошти на авто для військових
У Рожищі з аукціону продають атрибути війни. Зібрані кошти підуть на придбання автомобіля для бригади, в якій воює 23-річний рожищанин Богдан Онисько.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці волонтерка Віра Шварцкоп.

Перший лот виставили у понеділок, 7 листопада. Це – шматок снаряду, який розмалювала 12-річна Олександра Альмужна.

"Ми розпочинаємо аукціон з продажу атрибутів війни, які наші діти перетворили в символи життя. Стартова ціна - 200 гривень. Гроші підуть на придбання автомобіля для бригади, в якій воює 23 річний рожищанин Богдан Онисько. Ставки приймаються в коментарях під цим дописом", - написала волонтерка.
На Волині з аукціону продають атрибути війни: збирають кошти на авто для військових
На Волині з аукціону продають атрибути війни: збирають кошти на авто для військових

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Теги: Волинь, Рожище, аукціон, снаряд
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