На Волині з аукціону продають атрибути війни: збирають кошти на авто для військових

Богдан Онисько.



Про це Віра Шварцкоп.



Перший лот виставили у понеділок, 7 листопада. Це – шматок снаряду, який розмалювала 12-річна Олександра Альмужна.



"Ми розпочинаємо аукціон з продажу атрибутів війни, які наші діти перетворили в символи життя. Стартова ціна - 200 гривень. Гроші підуть на придбання автомобіля для бригади, в якій воює 23 річний рожищанин Богдан Онисько. Ставки приймаються в коментарях під цим дописом", - написала волонтерка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищі з аукціону продають атрибути війни. Зібрані кошти підуть на придбання автомобіля для бригади, в якій воює 23-річний рожищанинПро це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці волонтеркаПерший лот виставили у понеділок, 7 листопада. Це – шматок снаряду, який розмалювала 12-річна"Ми розпочинаємо аукціон з продажу атрибутів війни, які наші діти перетворили в символи життя. Стартова ціна - 200 гривень. Гроші підуть на придбання автомобіля для бригади, в якій воює 23 річний рожищанин Богдан Онисько. Ставки приймаються в коментарях під цим дописом", - написала волонтерка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію