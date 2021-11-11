На Волині зник безвісти 58-річний чоловік

На Волині зник безвісти 58-річний чоловік
Поліція встановлює місцезнаходження безвісти зниклого 58-річного волинянина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники відділення поліції Нововолинська розшукують Літвінова Володимира Андрійовича, 09 березня 1964 року народження, жителя Володимирського району, село Гряди Нововолинської ОТГ.

Чоловік 31 жовтня пішов з дому та по теперішній час не повернувся. Його місцезнаходження невідоме.

Був одягнений: у чорні штани, чорну куртку та чорні туфлі.

Прикмети: зріст близько 180 см, великої тілобудови.

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, повідомити за телефонами: (03344) 3-30-59, (097)3329243, (098)6443191.

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Теги: Розшук, поліція, волинянин
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