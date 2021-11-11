На Волині зник безвісти 58-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Співробітники відділення поліції Нововолинська розшукують Літвінова Володимира Андрійовича, 09 березня 1964 року народження, жителя Володимирського району, село Гряди Нововолинської ОТГ.



Чоловік 31 жовтня пішов з дому та по теперішній час не повернувся. Його місцезнаходження невідоме.



Був одягнений: у чорні штани, чорну куртку та чорні туфлі.



Прикмети: зріст близько 180 см, великої тілобудови.



Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, повідомити за телефонами: (03344) 3-30-59, (097)3329243, (098)6443191.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція встановлює місцезнаходження безвісти зниклого 58-річного волинянина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники відділення поліції Нововолинська розшукують09 березня 1964 року народження, жителя Володимирського району, село Гряди Нововолинської ОТГ.Чоловік 31 жовтня пішов з дому та по теперішній час не повернувся. Його місцезнаходження невідоме.у чорні штани, чорну куртку та чорні туфлі.зріст близько 180 см, великої тілобудови.Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, повідомити за телефонами: (03344) 3-30-59, (097)3329243, (098)6443191.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію