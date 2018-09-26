Приватизація державного підприємства «Волиньторф»: що відповіли в Міненерго
Сьогодні, 10:31
Міністерство енергетики України ініціює припинення процедури приватизації державного підприємства "Волиньторф".
Про це розповіла Суспільному голова профспілки підприємства Аліна Базарнова.
Про це йдеться в офіційному листі-відповіді, який 3 листопада надійшов до профспілки.
Міненерго звернулося до Кабміну з пропозицією дати доручення Фонду держмайна України підготувати проєкт акту щодо припинення приватизації "Волиньторфу".
Щоб зупинити приватизацію до урядовців неодноразово зверталася не лише профспілка, а й Волинська обласна рада і місцеві органи самоврядування.
"Думка держави міняється. Ніби, планують виключити з переліку об`єктів, які підлягають приватизації та передати у керівництво Міністерства енергетики України", – зазначив у коментарі Суспільному секретар Маневицької селищної ради Володимир Черчик.
За словами Аліни Базарнової, на даний час на держпідприємстві працюють 300 волинян. Твердим паливом "Волиньторфу" опалюється 600 установ області. З початку року підприємство реалізувало понад 75 453 тонн палива для усієї України.
На початку вересня на зустрічі з керівником регіонального відділення Фонду державного майна України по західних областях Волинська ОВА наполягала на виключенні "Волиньторфу" з переліку об'єктів на приватизацію.
7 вересня члени постійної комісії обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, ПЕК, архітектури, будівництва та ЖКГ ініціювали чергове звернення до Кабміну з вимогою виключити ДП з переліку об’єктів малої приватизації та передати його в управління Міністерства енергетики України.
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Про це розповіла Суспільному голова профспілки підприємства Аліна Базарнова.
Про це йдеться в офіційному листі-відповіді, який 3 листопада надійшов до профспілки.
Міненерго звернулося до Кабміну з пропозицією дати доручення Фонду держмайна України підготувати проєкт акту щодо припинення приватизації "Волиньторфу".
Щоб зупинити приватизацію до урядовців неодноразово зверталася не лише профспілка, а й Волинська обласна рада і місцеві органи самоврядування.
"Думка держави міняється. Ніби, планують виключити з переліку об`єктів, які підлягають приватизації та передати у керівництво Міністерства енергетики України", – зазначив у коментарі Суспільному секретар Маневицької селищної ради Володимир Черчик.
За словами Аліни Базарнової, на даний час на держпідприємстві працюють 300 волинян. Твердим паливом "Волиньторфу" опалюється 600 установ області. З початку року підприємство реалізувало понад 75 453 тонн палива для усієї України.
На початку вересня на зустрічі з керівником регіонального відділення Фонду державного майна України по західних областях Волинська ОВА наполягала на виключенні "Волиньторфу" з переліку об'єктів на приватизацію.
7 вересня члени постійної комісії обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, ПЕК, архітектури, будівництва та ЖКГ ініціювали чергове звернення до Кабміну з вимогою виключити ДП з переліку об’єктів малої приватизації та передати його в управління Міністерства енергетики України.
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