Приватизація державного підприємства «Волиньторф»: що відповіли в Міненерго

Приватизація державного підприємства «Волиньторф»: що відповіли в Міненерго
Міністерство енергетики України ініціює припинення процедури приватизації державного підприємства "Волиньторф".

Про це розповіла Суспільному голова профспілки підприємства Аліна Базарнова.

Про це йдеться в офіційному листі-відповіді, який 3 листопада надійшов до профспілки.

Міненерго звернулося до Кабміну з пропозицією дати доручення Фонду держмайна України підготувати проєкт акту щодо припинення приватизації "Волиньторфу".

Щоб зупинити приватизацію до урядовців неодноразово зверталася не лише профспілка, а й Волинська обласна рада і місцеві органи самоврядування.
Приватизація державного підприємства «Волиньторф»: що відповіли в Міненерго

"Думка держави міняється. Ніби, планують виключити з переліку об`єктів, які підлягають приватизації та передати у керівництво Міністерства енергетики України", – зазначив у коментарі Суспільному секретар Маневицької селищної ради Володимир Черчик.

За словами Аліни Базарнової, на даний час на держпідприємстві працюють 300 волинян. Твердим паливом "Волиньторфу" опалюється 600 установ області. З початку року підприємство реалізувало понад 75 453 тонн палива для усієї України.

На початку вересня на зустрічі з керівником регіонального відділення Фонду державного майна України по західних областях Волинська ОВА наполягала на виключенні "Волиньторфу" з переліку об'єктів на приватизацію.

7 вересня члени постійної комісії обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, ПЕК, архітектури, будівництва та ЖКГ ініціювали чергове звернення до Кабміну з вимогою виключити ДП з переліку об’єктів малої приватизації та передати його в управління Міністерства енергетики України.

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Теги: Волиньторф, приватизація
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