Росія суттєво виснажила свій арсенал високоточної зброї та зазнала значних втрат в авіації, – ISW





Про це повідомляє



"Війська РФ значно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї та зазнали значних втрат в авіації. Тепер їм буде важко підтримувати поточний темп атак на українську критичну інфраструктуру", - зазначили аналітики.



У звіті ISW процитували заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного від 3 листопада, в якій мовиться про те, що українські захисники



"Міноборони Великої Британії 7 листопада поінформувало, що російські сили навряд чи компенсують ці авіаційні втрати в найближчі кілька місяців, оскільки вони значно перевищують російські можливості з виробництва нових літаків", - підкреслили фахівці.



Водночас в Інституті вивчення війни навели слова представника ГУР Вадима Скібіцького. Розвідник розповів, що окупанти використали понад 80% своїх сучасних ракет, завдаючи масованих ударів по українській інфраструктурі. Окрім цього, він вказав, що у російських військ залишилося лише 120 ракет "Іскандер".



Скібіцький також додав, що Росія досягла домовленості з Іраном про закупівлю систем балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar. Намагання країни-агресора поповнити свій арсенал лише підтверджує те, що запаси вискоточної зброї у неї майже закінчилися.



Інші висновки ISW:



7 листопада міністерство оборони Росії виступило з рідкісною заявою у відповідь на обурення російських мілблогерів щодо повідомлень про значні втрати та погане командування 155-ї морської піхотної бригади Тихоокеанського флоту.



Російська провоєнна фракція силовиків (включно з Євгеном Пригожиним і Рамзаном Кадировим) посилює свій вплив для просування особистих інтересів у Росії, а не для перемоги у війні.



Ймовірно, російські окупанти розпочали новий етап евакуації з Херсонської області.



Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Сватівському напрямку.



Російські джерела стверджували, що російські війська проводили обмежені контратаки, щоб відвоювати втрачені позиції на захід від Кремінної.



Російські джерела повідомили, що українські війська скупчуються на Херсонському напрямку.



Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, в районі Авдіївки-Донецька та на заході Донецької області.



Українські війська здійснили обмежені дії по блокуванню районів концентрації росіян у Запорізькій області.



Президент РФ Володимир Путін продовжував робити публічні заяви та підписав додаткові укази, щоб представити себе як вживає заходів для вирішення фундаментальних проблем із частковою мобілізацією в Росії.



Російські та окупаційні чиновники продовжують викрадати українських дітей, залякувати мирне населення та посилювати фільтраційні заходи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти за час повномасштабної війни проти України втратили щонайменше 278 літаків. Ворог також використав понад 80% своїх сучасних високоточних ракет.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW)."Війська РФ значно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї та зазнали значних втрат в авіації. Тепер їм буде важко підтримувати поточний темп атак на українську критичну інфраструктуру", - зазначили аналітики.У звіті ISW процитували заяву головнокомандувача ЗСУвід 3 листопада, в якій мовиться про те, що українські захисники вже знищили 278 російських літаків, порівнюючи ці дані з втратами 119 літаків Радянським Союзом за 10 років війни в Афганістані."Міноборони Великої Британії 7 листопада поінформувало, що російські сили навряд чи компенсують ці авіаційні втрати в найближчі кілька місяців, оскільки вони значно перевищують російські можливості з виробництва нових літаків", - підкреслили фахівці.Водночас в Інституті вивчення війни навели слова представника ГУР. Розвідник розповів, що окупанти використали понад 80% своїх сучасних ракет, завдаючи масованих ударів по українській інфраструктурі. Окрім цього, він вказав, що у російських військ залишилося лише 120 ракет "Іскандер".Скібіцький також додав, що Росія досягла домовленості з Іраном про закупівлю систем балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar. Намагання країни-агресора поповнити свій арсенал лише підтверджує те, що запаси вискоточної зброї у неї майже закінчилися.7 листопада міністерство оборони Росії виступило з рідкісною заявою у відповідь на обурення російських мілблогерів щодо повідомлень про значні втрати та погане командування 155-ї морської піхотної бригади Тихоокеанського флоту.Російська провоєнна фракція силовиків (включно з Євгеном Пригожиним і Рамзаном Кадировим) посилює свій вплив для просування особистих інтересів у Росії, а не для перемоги у війні.Ймовірно, російські окупанти розпочали новий етап евакуації з Херсонської області.Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Сватівському напрямку.Російські джерела стверджували, що російські війська проводили обмежені контратаки, щоб відвоювати втрачені позиції на захід від Кремінної.Російські джерела повідомили, що українські війська скупчуються на Херсонському напрямку.Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, в районі Авдіївки-Донецька та на заході Донецької області.Українські війська здійснили обмежені дії по блокуванню районів концентрації росіян у Запорізькій області.Президент РФ Володимир Путін продовжував робити публічні заяви та підписав додаткові укази, щоб представити себе як вживає заходів для вирішення фундаментальних проблем із частковою мобілізацією в Росії.Російські та окупаційні чиновники продовжують викрадати українських дітей, залякувати мирне населення та посилювати фільтраційні заходи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію