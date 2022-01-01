Росія втратила у війні з Україною вдвічі більше літаків, ніж за 10 років в Афганістані, – Залужний
Сьогодні, 11:45
Російська Федерація за час повномасштабного вторгнення втратила вдвічі більше літаків, ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків РФ, ніж втрачено Радянським Союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані", - йдеться в повідомленні.
Залужний наголосив, що ця війна є такою ж ганьбою для РФ і стане причиною її руйнації!
Нагадаємо, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно складають 74 000 вояк.
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Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків РФ, ніж втрачено Радянським Союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані", - йдеться в повідомленні.
Залужний наголосив, що ця війна є такою ж ганьбою для РФ і стане причиною її руйнації!
Нагадаємо, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно складають 74 000 вояк.
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