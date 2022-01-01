4 листопада майже весь Луцьк знову залишиться без світла





Про це Ігор Поліщук.



З метою забезпечення надійного і безперебійного електропостачання споживачів та створення умов для повноцінного та якісного проходження зимового сезону енергетики виконуватимуть другий етап робіт з капітального ремонту мереж. На жаль їх проведення без знеструмлень клієнтів неможливе.



4 листопада з 09:00 до 19:00 електропостачання буде припинено у значній частині міста Луцька: в районі Вишкова, на вулицях Єршова, Конякіна, Гордіюк, Ківерцівській, Теремнівській, Кравчука, пр. Молоді, Соборності, Відродження та прилеглих вулицях.



Вимкнення у цей час також будуть відбуватись у наступних населених пунктах:



с. Сапогів, с. Бодячів, с. Струмівка, с. Гаразджа, с. Лище, с. Новокотів, с. Романів, с. Липини, с. Ботин, с. Верхівка, с. Піддубці, с. Липини, с. Підгайці, с. Крупа, с. Воротнів, с. Новостав, с. Голишів, с. Борохів, с. Вишнів, с. Прилуцьке, с. Жабка, с. Дачне, с. Діброва, с. Веснянка, с. Олександрія, с. Звірів, с. Муравище, с. Сокиричі, с. Дідовичі, с. Заброди, с. Конопелька, с. Звози, с. Суськ, с. Словатичі, с. Славне, с. Завітне, с. Озеро, с. Гайове та у м. Ківерці: вул. Воровського, Козацька, Чайкіної, Європейська, Мєдвєдєва, Мічуріна, Луцька, Свободи та прилеглі.



"Просимо лучан та жителів Луцького району із розумінням поставитись до відключень - зазначені заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та більшої стабільності проходження опалювального сезону", - написав Поліщук.



На час відключення електропостачання вимкніть енергоємні прилади із розеток – пральні машини, чайники, бойлери, електроплити, мікрохвильовки та інше.



Після того як електропостачання відновлять, не вмикайте одночасно всі енергоємні прилади - вмикайте їх по черзі через 15–20 хв після подачі напруги для уникнення повторення аварії, яка сталась у вівторок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За інформацією ПАТ «Волиньобленерго»у частині Луцька і деяких населених пунктах Луцького району 4 листопада з 9:00 до 19:00 вимкнуть електропостачання. Час відновлення електропостачання може мати похибку до 1 години.Про це повідомив мер ЛуцькаЗ метою забезпечення надійного і безперебійного електропостачання споживачів та створення умов для повноцінного та якісного проходження зимового сезону енергетики виконуватимуть другий етап робіт з капітального ремонту мереж. На жаль їх проведення без знеструмлень клієнтів неможливе.4 листопада з 09:00 до 19:00 електропостачання буде припинено у значній частині міста Луцька: в районі Вишкова, на вулицях Єршова, Конякіна, Гордіюк, Ківерцівській, Теремнівській, Кравчука, пр. Молоді, Соборності, Відродження та прилеглих вулицях.Вимкнення у цей час також будуть відбуватись у наступних населених пунктах:с. Сапогів, с. Бодячів, с. Струмівка, с. Гаразджа, с. Лище, с. Новокотів, с. Романів, с. Липини, с. Ботин, с. Верхівка, с. Піддубці, с. Липини, с. Підгайці, с. Крупа, с. Воротнів, с. Новостав, с. Голишів, с. Борохів, с. Вишнів, с. Прилуцьке, с. Жабка, с. Дачне, с. Діброва, с. Веснянка, с. Олександрія, с. Звірів, с. Муравище, с. Сокиричі, с. Дідовичі, с. Заброди, с. Конопелька, с. Звози, с. Суськ, с. Словатичі, с. Славне, с. Завітне, с. Озеро, с. Гайове та у м. Ківерці: вул. Воровського, Козацька, Чайкіної, Європейська, Мєдвєдєва, Мічуріна, Луцька, Свободи та прилеглі."Просимо лучан та жителів Луцького району із розумінням поставитись до відключень - зазначені заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та більшої стабільності проходження опалювального сезону", - написав Поліщук.На час відключення електропостачання вимкніть енергоємні прилади із розеток – пральні машини, чайники, бойлери, електроплити, мікрохвильовки та інше.Після того як електропостачання відновлять, не вмикайте одночасно всі енергоємні прилади - вмикайте їх по черзі через 15–20 хв після подачі напруги для уникнення повторення аварії, яка сталась у вівторок.

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