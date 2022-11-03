Хто з пенсіонерів в Україні може отримати відразу 10 виплат





Про це йдеться у Постанові КМУ № 1191 від 23 листопада 2011 року "Про затвердження Порядку обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати", пише



Одноразову виплату можуть отримати колишні працівники державних і комунальних установ, які є в переліку Постанови. Також потрібно мати достатній страховий стаж за всі періоди роботи в закладах освіти, охорони здоров'я і соціального захисту на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років, затверджених Постановою КМУ від 4 листопада 1993 року № 909.



Виплату можуть отримати:



- особи, яким призначили пенсії за віком (з 1 жовтня 2011 року згідно із Законом №1058);

- особи, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону № 1058, працювали у закладах та установах державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;

- особи, які мають необхідний страховий стаж на визначених посадах;

- особи, що не отримували до цього жодної іншої пенсії.



10 пенсій за один раз мають право отримати вищезазначені особи, якщо вони працювали в таких установих:



- Загальноосвітні навчальні заклади, військові загальноосвітні навчальні заклади, музичні і художні школи;

- Міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

- Дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти і приймальники-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти і стаціонари, школи-клініки;

- Вищі навчальні заклади I — II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;

- Дошкільні навчальні заклади всіх типів;

- Позашкільні навчальні заклади;

- Бібліотеки;

- Дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини, дитячі відділення в лікарнях, санаторіях, диспансерах і установах для виконання покарань;

- Лікарняні заклади, лікувально-профілактичні заклади особливого типу, лікувально-трудові профілакторії, амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги, заклади переливання крові, заклади охорони материнства і дитинства, санаторно-курортні заклади, установи з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань Держсанепідслужби та територіальні органи Держсанепідслужби(щодо працівників, які не є державними службовцями), діагностичні центри;

- Аптеки, аптечні кіоски, аптечні магазини, контрольно-аналітичні лабораторії;

- Медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи;

- Інтернатні заклади для людей з інвалідістю, дітей з інвалідністю і людей похилого віку;

- Медичні відділи протезних підприємств.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні пенсінери, які працювали в деяких державних та комунальних установах, мають право отримати одноразову виплату розміром у 10 пенсій.Про це йдеться у Постанові КМУ № 1191 від 23 листопада 2011 року "Про затвердження Порядку обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати", пише Апостроф Одноразову виплату можуть отримати колишні працівники державних і комунальних установ, які є в переліку Постанови. Також потрібно мати достатній страховий стаж за всі періоди роботи в закладах освіти, охорони здоров'я і соціального захисту на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років, затверджених Постановою КМУ від 4 листопада 1993 року № 909.- особи, яким призначили пенсії за віком (з 1 жовтня 2011 року згідно із Законом №1058);- особи, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону № 1058, працювали у закладах та установах державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;- особи, які мають необхідний страховий стаж на визначених посадах;- особи, що не отримували до цього жодної іншої пенсії.10 пенсій за один раз мають право отримати вищезазначені особи, якщо вони працювали в таких установих:- Загальноосвітні навчальні заклади, військові загальноосвітні навчальні заклади, музичні і художні школи;- Міжшкільні навчально-виробничі комбінати;- Дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти і приймальники-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти і стаціонари, школи-клініки;- Вищі навчальні заклади I — II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;- Дошкільні навчальні заклади всіх типів;- Позашкільні навчальні заклади;- Бібліотеки;- Дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини, дитячі відділення в лікарнях, санаторіях, диспансерах і установах для виконання покарань;- Лікарняні заклади, лікувально-профілактичні заклади особливого типу, лікувально-трудові профілакторії, амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги, заклади переливання крові, заклади охорони материнства і дитинства, санаторно-курортні заклади, установи з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань Держсанепідслужби та територіальні органи Держсанепідслужби(щодо працівників, які не є державними службовцями), діагностичні центри;- Аптеки, аптечні кіоски, аптечні магазини, контрольно-аналітичні лабораторії;- Медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи;- Інтернатні заклади для людей з інвалідістю, дітей з інвалідністю і людей похилого віку;- Медичні відділи протезних підприємств.

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