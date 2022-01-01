Завтра Луцьк прощатиметься із загиблими Героями Леонідом Олексюком та Олегом Лук’янчуком
Сьогодні, 11:20
Завтра, 4 листопада, відбудеться прощання з загиблими Героями Леонідом Олексюком та Олегом Лук’янчуком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Відспівування військовослужбовців відбудеться у п’ятницю, 4 листопада, о 11:00 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
Лучанин Олексюк Леонід Анатолійович (17.12.1970 року народження) призваний на військову службу по мобілізації 5 березня 2022 року. Загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України поблизу населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області.
Рядовий Лук’янчук Олег Олександрович (23.10.1979 року народження) проходив військову службу за контрактом з 6 квітня 2020 року. Загинув 30 жовтня в результаті підриву на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кислівка Куп’янського району Харківської області.
Щирі співчуття рідним і близьким!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Відспівування військовослужбовців відбудеться у п’ятницю, 4 листопада, о 11:00 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
Лучанин Олексюк Леонід Анатолійович (17.12.1970 року народження) призваний на військову службу по мобілізації 5 березня 2022 року. Загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України поблизу населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області.
Рядовий Лук’янчук Олег Олександрович (23.10.1979 року народження) проходив військову службу за контрактом з 6 квітня 2020 року. Загинув 30 жовтня в результаті підриву на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кислівка Куп’янського району Харківської області.
Щирі співчуття рідним і близьким!
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