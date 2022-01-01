Росія у жовтні втрачала по батальйону танків на день, – британська розвідка
Сьогодні, 11:10
Російські війська у жовтні втрачали 40 одиниць бронетехніки на день, а це приблизно дорівнює кількості техніки батальйону.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, пише Суспільне.
Зазначається, що російські солдати, які служать в Україні розчаровані тим, що вони змушені служити в старих бойових машинах піхоти, які вони описують як "алюмінієві банки".
"У середині жовтня під час наступу українських військ втрати російської бронетехніки зросли до понад 40 одиниць техніки на день: це приблизно дорівнює кількості техніки батальйону", — йдеться у звіті.
У розвідці зазначили, що останніми тижнями Росія, ймовірно, отримала не менше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти зі складів Білорусі.
Бронетанкові підрозділи та артилерія займають центральне місце у російському шляху ведення війни. Російські сили в Україні зараз мають проблеми частково через труднощі з постачанням як артилерійських боєприпасів, так і достатньої кількості справних броньованих машин", — зазначили в Міноборони Британії.
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Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, пише Суспільне.
Зазначається, що російські солдати, які служать в Україні розчаровані тим, що вони змушені служити в старих бойових машинах піхоти, які вони описують як "алюмінієві банки".
"У середині жовтня під час наступу українських військ втрати російської бронетехніки зросли до понад 40 одиниць техніки на день: це приблизно дорівнює кількості техніки батальйону", — йдеться у звіті.
У розвідці зазначили, що останніми тижнями Росія, ймовірно, отримала не менше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти зі складів Білорусі.
Бронетанкові підрозділи та артилерія займають центральне місце у російському шляху ведення війни. Російські сили в Україні зараз мають проблеми частково через труднощі з постачанням як артилерійських боєприпасів, так і достатньої кількості справних броньованих машин", — зазначили в Міноборони Британії.
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