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Росія у жовтні втрачала по батальйону танків на день, – британська розвідка

Росія у жовтні втрачала по батальйону танків на день, – британська розвідка
Російські війська у жовтні втрачали 40 одиниць бронетехніки на день, а це приблизно дорівнює кількості техніки батальйону.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, пише Суспільне.

Зазначається, що російські солдати, які служать в Україні розчаровані тим, що вони змушені служити в старих бойових машинах піхоти, які вони описують як "алюмінієві банки".

"У середині жовтня під час наступу українських військ втрати російської бронетехніки зросли до понад 40 одиниць техніки на день: це приблизно дорівнює кількості техніки батальйону", — йдеться у звіті.

У розвідці зазначили, що останніми тижнями Росія, ймовірно, отримала не менше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти зі складів Білорусі.

Бронетанкові підрозділи та артилерія займають центральне місце у російському шляху ведення війни. Російські сили в Україні зараз мають проблеми частково через труднощі з постачанням як артилерійських боєприпасів, так і достатньої кількості справних броньованих машин", — зазначили в Міноборони Британії.

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Теги: Росія, Україна, війна
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