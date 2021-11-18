У Луцьку водій вантажівки намагався підкупити поліцейських

У Луцьку водій вантажівки намагався підкупити поліцейських
Учора вдень, 2 листопада, під час вимірювання швидкості, патрульні зупинили керманича вантажівки марки Volvo, який перевищив допустиму швидкість в межах населеного пункту.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час перевірки документів 47-річний керманич почав пропонувати патрульному неправомірну вигоду за уникнення від відповідальності.

Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність на нього не діяли.

Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: патрульні, вантажівка, хабар, Луцьк
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