У Луцьку водій вантажівки намагався підкупити поліцейських
Сьогодні, 10:42
Учора вдень, 2 листопада, під час вимірювання швидкості, патрульні зупинили керманича вантажівки марки Volvo, який перевищив допустиму швидкість в межах населеного пункту.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час перевірки документів 47-річний керманич почав пропонувати патрульному неправомірну вигоду за уникнення від відповідальності.
Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність на нього не діяли.
Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час перевірки документів 47-річний керманич почав пропонувати патрульному неправомірну вигоду за уникнення від відповідальності.
Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність на нього не діяли.
Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.
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