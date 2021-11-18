У Луцьку водій вантажівки намагався підкупити поліцейських





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Під час перевірки документів 47-річний керманич почав пропонувати патрульному неправомірну вигоду за уникнення від відповідальності.



Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність на нього не діяли.



Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора вдень, 2 листопада, під час вимірювання швидкості, патрульні зупинили керманича вантажівки марки Volvo, який перевищив допустиму швидкість в межах населеного пункту.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час перевірки документів 47-річний керманич почав пропонувати патрульному неправомірну вигоду за уникнення від відповідальності.Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність на нього не діяли.Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.

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