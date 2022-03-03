За волю України віддав своє життя Герой з Луцька Денис Кудрявцев

Денис Кудрявцев.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Кудрявцев Денис Ігорович, 21.09.1981 року народження, призваний 03.03.2022 на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.



Загинув 01.11.2022 в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ягідне Куп’янського району Харківської області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи незалежність України, на Харківщині загинув лучанинПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Кудрявцев Денис Ігорович, 21.09.1981 року народження, призваний 03.03.2022 на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.Загинув 01.11.2022 в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ягідне Куп’янського району Харківської області.

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