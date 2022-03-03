За волю України віддав своє життя Герой з Луцька Денис Кудрявцев
Сьогодні, 10:31
Захищаючи незалежність України, на Харківщині загинув лучанин Денис Кудрявцев.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Кудрявцев Денис Ігорович, 21.09.1981 року народження, призваний 03.03.2022 на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.
Загинув 01.11.2022 в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ягідне Куп’янського району Харківської області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Кудрявцев Денис Ігорович, 21.09.1981 року народження, призваний 03.03.2022 на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.
Загинув 01.11.2022 в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ягідне Куп’янського району Харківської області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ відбили атаки росіян біля 12 населених пунктів, – Генштаб
Сьогодні, 09:03
КНДР таємно постачає Росії артснаряди, – Білий дім
02 листопад, 19:16
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку водій вантажівки намагався підкупити поліцейських
Сьогодні, 10:42
За волю України віддав своє життя Герой з Луцька Денис Кудрявцев
Сьогодні, 10:31
Волинян закликають здавати кров: хто може стати донором
Сьогодні, 10:19
На Волині горіли дві господарські споруди
Сьогодні, 10:00
Медіа