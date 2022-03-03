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За волю України віддав своє життя Герой з Луцька Денис Кудрявцев

За волю України віддав своє життя Герой з Луцька Денис Кудрявцев
Захищаючи незалежність України, на Харківщині загинув лучанин Денис Кудрявцев.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Кудрявцев Денис Ігорович, 21.09.1981 року народження, призваний 03.03.2022 на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.

Загинув 01.11.2022 в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ягідне Куп’янського району Харківської області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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